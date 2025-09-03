 2025-09-03T11:53:45.970Z

Ligabericht
Utku Tzemaloglou (M.) verhindert im Tor des SC Waldgirmes weitere Tore des Gegners und hilft so tatkräftig dabei mit, dass seine A-Junioren vom SC Waldgirmes ein 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Erlensee erwirtschaften. © Jenniver Röczey
A-Junioren des SC Waldgirmes holen leistungsgerechtes Remis

Teaser JUGEND: +++ In der Fußball-Hessenliga schnappt sich der älteste Nachwuchs aus der Lahnaue den ersten Saisonpunkt. Trainer Thomas Hora lobte am Ende die kämpferische Einstellung seiner Jungs +++

Wetzlar. Nach der 1:3-Niederlage zum Hessenliga-Auftakt in Frankfurt haben sich die Fußball-A-Junioren des SC Waldgirmes vor allem kämpferisch stark verbessert präsentiert und sich beim 1:1 (1:0) gegen den 1. FC Erlensee einen verdienten Punkt gesichert.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

