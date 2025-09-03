A-Junioren des SC Waldgirmes holen leistungsgerechtes Remis

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Nach der 1:3-Niederlage zum Hessenliga-Auftakt in Frankfurt haben sich die Fußball-A-Junioren des SC Waldgirmes vor allem kämpferisch stark verbessert präsentiert und sich beim 1:1 (1:0) gegen den 1. FC Erlensee einen verdienten Punkt gesichert.