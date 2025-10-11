A-Junioren des SC verlieren erneut – KFC ohne Probleme

Für die neuformierten und bisher wenig überzeugenden A-Junioren des SC St. Tönis wird die Lage in der Niederrheinliga noch bedrohlicher. Sie verloren am siebten Spieltag, der am Mittwoch über die Bühne ging, gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen, fraglos ein Hochkaräter, nach Blitzführung von Jallal Moto Kamga noch mit 1:2 (1:1). Dafür sorgten bei der Truppe aus der Ruhrmetropole Jayden Nick Paul (29.) und Joey Dacanay Schwarz (68.). Dadurch hängen die Schützlinge von SC-Trainer Jonas Schüler nicht nur auf Abstiegsrelegationsplatz zwölf fest, sondern haben mittlerweile den zuletzt noch sieglosen VfL Rhede dicht im Nacken, weil dieser überraschend beim Wuppertaler SV den ersten Saisonsieg landete.

Ganz anders der KFC Uerdingen. Er kam gegen das Schlusslicht FSV Duisburg durch einen 4:0 (3:0)-Erfolg, zu dem Torjäger Nikita Slavytskyi drei Treffer beisteuerte (13./35./83.). Es waren seine Saisontore vier, fünf und sechs. Außerdem traf Treshaun Henry Tamarion Reuter (41.). Dadurch schob sich das Team von Trainer Yannik Nawrocki, das mit Baumberg und Ratingen auch keine Laufkundschaft als kommende Gegner vor der Brust hat, vor der 18-tägigen Herbstpause auf Platz zehn vor und ist, würde jetzt schon abgerechnet, aus allem raus.

Erneut mehr als erstaunlich die SG Unterrath. Der Vorjahresmeister steht schon wieder ganz oben – und selbst Kenner der Düsseldorfer Nachwuchsfußball-Szene sind verwundert. Auch aktuell ist es Trainer Niklas Leven gelungen, am Franz-Rennefeld-Weg wieder eine schlagkräftige Elf auf die Beine zu stellen. Nur gegen Abstiegskandidat VfB Hilden gab es am sechsten Spieltag einen Ausrutscher (1:1).