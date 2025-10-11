 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Der SC St. Tönis hat ernuet verloren.
Der SC St. Tönis hat ernuet verloren. – Foto: Jens Terhardt

A-Junioren des SC verlieren erneut – KFC ohne Probleme

In der A-Junioren-Niederrheinliga standen Spiele unter der Woche an.

Verlinkte Inhalte

A-Niederrheinliga
ETB SW Essen
FSV Duisburg
SG Unterrath
Schönebeck

Für die neuformierten und bisher wenig überzeugenden A-Junioren des SC St. Tönis wird die Lage in der Niederrheinliga noch bedrohlicher. Sie verloren am siebten Spieltag, der am Mittwoch über die Bühne ging, gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen, fraglos ein Hochkaräter, nach Blitzführung von Jallal Moto Kamga noch mit 1:2 (1:1). Dafür sorgten bei der Truppe aus der Ruhrmetropole Jayden Nick Paul (29.) und Joey Dacanay Schwarz (68.). Dadurch hängen die Schützlinge von SC-Trainer Jonas Schüler nicht nur auf Abstiegsrelegationsplatz zwölf fest, sondern haben mittlerweile den zuletzt noch sieglosen VfL Rhede dicht im Nacken, weil dieser überraschend beim Wuppertaler SV den ersten Saisonsieg landete.

Mi., 08.10.2025, 19:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
1
2
+Video

Mi., 08.10.2025, 20:00 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
4
0
Abpfiff

Mi., 08.10.2025, 19:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
1
5
Abpfiff

Ganz anders der KFC Uerdingen. Er kam gegen das Schlusslicht FSV Duisburg durch einen 4:0 (3:0)-Erfolg, zu dem Torjäger Nikita Slavytskyi drei Treffer beisteuerte (13./35./83.). Es waren seine Saisontore vier, fünf und sechs. Außerdem traf Treshaun Henry Tamarion Reuter (41.). Dadurch schob sich das Team von Trainer Yannik Nawrocki, das mit Baumberg und Ratingen auch keine Laufkundschaft als kommende Gegner vor der Brust hat, vor der 18-tägigen Herbstpause auf Platz zehn vor und ist, würde jetzt schon abgerechnet, aus allem raus.

Erneut mehr als erstaunlich die SG Unterrath. Der Vorjahresmeister steht schon wieder ganz oben – und selbst Kenner der Düsseldorfer Nachwuchsfußball-Szene sind verwundert. Auch aktuell ist es Trainer Niklas Leven gelungen, am Franz-Rennefeld-Weg wieder eine schlagkräftige Elf auf die Beine zu stellen. Nur gegen Abstiegskandidat VfB Hilden gab es am sechsten Spieltag einen Ausrutscher (1:1).

Interessant in diesem Zusammenhang eigentlich nur, dass die Talente, wenn sie zu den Senioren aufsteigen, sich auf viele andere Klubs verteilen, statt in der eigenen ersten Mannschaft zu spielen. Die spielt seit Jahren in der Landesliga nämlich keine große Rolle.

Aufrufe: 011.10.2025, 07:45 Uhr
RP / Werner FuckAutor