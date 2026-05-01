A-Junioren des SC St. Tönis unterliegen SG Unterrath nach Verlängerung

Im zweiten Abschnitt zeigten die favorisierten Unterrather dann ein ganz anderes Gesicht. Hoch motiviert, manchmal in Sachen Fairness und Härte die Grenzen überschreitend – auch von Seiten des Trainerteams an der Seitenlinie –, rissen sie die Spielführung in einer immer hektischer werdenden Auseinandersetzung an sich. Schiedsrichter Cedric Gottschalk, der üblicherweise bis zur Senioren-Regionalliga zum Einsatz kommt, schien oft überfordert. Omorou traf in der regulären Spielzeit doppelt (56./67.) zum Ausgleich. In der Nachspielzeit überschlugen sich dann die Ereignisse. SC-Keeper Janne Julius Meurer rettete sein Team mit drei starken Paraden in die Verlängerung, in die der Sportclub nach einer Ampelkarte gegen die Düsseldorfer sogar in Überzahl ging.

Aber trotzdem waren die Unterrather nun das bessere und überlegene Team. Wieder war Omorou doppelt erfolgreich (101./108.), Treffer Nummer drei erzielte er per Foulelfmeter. Dann machte es Henryk Robert Dudek mit dem St. Töniser 3:4 bei nun wieder hergestellter personeller Gleichheit – Sam Hobert war ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden – noch einmal spannend (117.). Alle Zweifel beseitige dann aber, wer auch sonst, der überragende Omorou (120.+2).

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: