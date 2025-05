A-Junioren des SC St. Tönis müssen wieder zittern

Heftig unter die Räder sind die A-Junioren des SC St. Tönis in der Niederrheinliga beim Spitzenreiter SG Unterrath gekommen. Beim Abpfiff stand eine 2:6 (1:2)-Niederlage zu Buche, wodurch der SC aus der gesicherten vorderen Zone in den Relegationsbereich zurück gefallen ist. Beide Treffer der Blau-Gelben, die in der Defensive wahrlich nicht ihren besten Tag erwischt hatten, resultierten aus verwandelten Elfmetern. Erst traf Ibraim Ilazi (1:1), kurz vor dem Ende Furkan Yavuz (2:6). Im Nachholspiel am Mittwoch gegen den 1. FC Mönchengladbach und vier Tage später gegen ETB SW Essen helfen deshalb nur noch Siege weiter.

Nächste Enttäuschung für KFC Uerdingen

Nach dem durchaus einkalkulierten 0:2 unter der Woche bei der U16 von Borussia Mönchengladbach gab es für die B-Junioren des KFC Uerdingen im Abstiegskampf die nächste Enttäuschung. Beim Schlusslicht SG Essen-Schönebeck kamen sie trotz eines Plus an Chancen und spielerischem Übergewicht nur zu einem 0:0. Personelles am Rande: KFC-Trainer Florian Verhaag und seine Co-Trainer Cedric Jentzsch und Berti Mapeka übernehmen in der kommenden Spielzeit die in der Bezirksliga spielende zweite Mannschaft des SC St. Tönis und lösen dort Michele Mariano und Dominik Geltenpoth ab.