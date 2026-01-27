 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Die U19 des SC St. Tönis steht in der zweiten Pokalrunde.
Die U19 des SC St. Tönis steht in der zweiten Pokalrunde. – Foto: Jens Terhardt

A-Junioren des SC St. Tönis müssen sich strecken

In der ersten Runde des FVN-Pokals kommen die SC-Nachwuchsfußballer zu einem ziemlich schmeichelhaften Erfolg gegen die JSG Tönisberg/Kempen. Die B-Jugend von Viktoria Anrath macht mit Langenfeld kurzen Prozess, der SCK schlägt St. Tönis sogar in Unterzahl.

Fast nahtlos an die gute Form aus dem vergangenen Jahr anknüpfen konnten in der ersten Pokalrunde auf Niederrheinebene die C-Junioren des SC Krefeld. Im Duell zweier Niederrheinligisten, die in der Meisterschaft ungefähr auf einem Level liegen, schalteten sie den Lokalrivalen SC St. Tönis verdient mit 2:0 (1:0) aus. Und das, obwohl sie ab der 29. Minute nach einer Roten Karte wegen Nachtretens gegen Kenan Köglu in Unterzahl agieren mussten.

Sa., 24.01.2026, 11:00 Uhr
SC Krefeld 05
SC Krefeld 05SC Krefeld
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
2
0

Aber kurz nach dem Platzverweis legte Goalgetter Prince-Chinecherem Jsaac in einer bis dahin eher zerfahrenen Auseinandersetzung – der SC lief hoch an und versuchte lange mit Erfolg, die gegnerischen Aktionen früh zu stören – für die Krefelder vor (31.). Diese Führung war für das Team von Trainer Roman Esser so eine Art Brustlöser und es beherrschte die Lage mehr und mehr. Dabei half natürlich auch der zweite Treffer von Din Kovac nach einer Ecke per Kopf (64.). In beiden Fällen war Gästekeeper Luan Kiskoski chancenlos. Und weil seinen Mitstreitern im Spiel nach vorn trotz Überzahl herzlich wenig einfiel, zogen die Krefelder eher locker in die nächste Runde ein.

JSG Tönisberg/Kempen hat SC am Rand einer Niederlage

So., 25.01.2026, 13:00 Uhr
JSG Tönisberg/Kempen
JSG Tönisberg/KempenJSG Tönisberg/Kempen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1
2

Mächtig ins Zeug legen mussten sich derweil die A-Junioren des SC St. Tönis, um bei der JSG Tönisberg/Kempen, die dem favorisierten Niederrheinligisten vor einigen Wochen im Kreispokal ein Schnippchen geschlagen hatten, mit 2:1 (1:1) die Nase vorn zu haben. Mit Ruhm bekleckerten sich die Schützlinge von Trainer Jonas Schüler aber in keiner Weise, denn der Siegtreffer von Henryk Robert Dudek fiel erst drei Minuten vor dem Abpfiff.

Zu diesem Zeitpunkt spielte die JSG nach Gelb-Rot gegen Justice Oboro schon lange in Unterzahl (56.). Oboro folgte tief in der Nachspielzeit noch Sebastian Frank ebenfalls mit einer Ampelkarte. Steve Wafo Dzoupiap hatte St.Tönis in Führung gebracht (38.), aber Noah Kubsda egalisierte schnell (41.). Nach dem ersten Platzverweis diktieren die St. Töniser zwar die Partie weitgehend, doch richtig klare Möglichkeiten wurden kaum generiert.

So., 25.01.2026, 11:00 Uhr
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
0
11
Abpfiff

Wenig Federlesen machte Sonderligist SC Viktoria Anrath beim klassentieferen VfB Langenfeld. Ein 11:0 (5:0) stand beim Abpfiff in dieser Pokalbegegnung für die B-Junioren zu Buche, wobei sich Ahmad Rashk (4), Rayen Emir Ait Belgecem (3), Ahmed Yaseen Suhail Al-Saeede (2) und Ahemd Silan (2) den Torsegen teilten.

