A-Junioren des SC St. Tönis müssen sich strecken

Fast nahtlos an die gute Form aus dem vergangenen Jahr anknüpfen konnten in der ersten Pokalrunde auf Niederrheinebene die C-Junioren des SC Krefeld. Im Duell zweier Niederrheinligisten, die in der Meisterschaft ungefähr auf einem Level liegen, schalteten sie den Lokalrivalen SC St. Tönis verdient mit 2:0 (1:0) aus. Und das, obwohl sie ab der 29. Minute nach einer Roten Karte wegen Nachtretens gegen Kenan Köglu in Unterzahl agieren mussten.
Aber kurz nach dem Platzverweis legte Goalgetter Prince-Chinecherem Jsaac in einer bis dahin eher zerfahrenen Auseinandersetzung – der SC lief hoch an und versuchte lange mit Erfolg, die gegnerischen Aktionen früh zu stören – für die Krefelder vor (31.). Diese Führung war für das Team von Trainer Roman Esser so eine Art Brustlöser und es beherrschte die Lage mehr und mehr. Dabei half natürlich auch der zweite Treffer von Din Kovac nach einer Ecke per Kopf (64.). In beiden Fällen war Gästekeeper Luan Kiskoski chancenlos. Und weil seinen Mitstreitern im Spiel nach vorn trotz Überzahl herzlich wenig einfiel, zogen die Krefelder eher locker in die nächste Runde ein.
Mächtig ins Zeug legen mussten sich derweil die A-Junioren des SC St. Tönis, um bei der JSG Tönisberg/Kempen, die dem favorisierten Niederrheinligisten vor einigen Wochen im Kreispokal ein Schnippchen geschlagen hatten, mit 2:1 (1:1) die Nase vorn zu haben. Mit Ruhm bekleckerten sich die Schützlinge von Trainer Jonas Schüler aber in keiner Weise, denn der Siegtreffer von Henryk Robert Dudek fiel erst drei Minuten vor dem Abpfiff.
Zu diesem Zeitpunkt spielte die JSG nach Gelb-Rot gegen Justice Oboro schon lange in Unterzahl (56.). Oboro folgte tief in der Nachspielzeit noch Sebastian Frank ebenfalls mit einer Ampelkarte. Steve Wafo Dzoupiap hatte St.Tönis in Führung gebracht (38.), aber Noah Kubsda egalisierte schnell (41.). Nach dem ersten Platzverweis diktieren die St. Töniser zwar die Partie weitgehend, doch richtig klare Möglichkeiten wurden kaum generiert.
Wenig Federlesen machte Sonderligist SC Viktoria Anrath beim klassentieferen VfB Langenfeld. Ein 11:0 (5:0) stand beim Abpfiff in dieser Pokalbegegnung für die B-Junioren zu Buche, wobei sich Ahmad Rashk (4), Rayen Emir Ait Belgecem (3), Ahmed Yaseen Suhail Al-Saeede (2) und Ahemd Silan (2) den Torsegen teilten.