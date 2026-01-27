A-Junioren des SC St. Tönis müssen sich strecken

Aber kurz nach dem Platzverweis legte Goalgetter Prince-Chinecherem Jsaac in einer bis dahin eher zerfahrenen Auseinandersetzung – der SC lief hoch an und versuchte lange mit Erfolg, die gegnerischen Aktionen früh zu stören – für die Krefelder vor (31.). Diese Führung war für das Team von Trainer Roman Esser so eine Art Brustlöser und es beherrschte die Lage mehr und mehr. Dabei half natürlich auch der zweite Treffer von Din Kovac nach einer Ecke per Kopf (64.). In beiden Fällen war Gästekeeper Luan Kiskoski chancenlos. Und weil seinen Mitstreitern im Spiel nach vorn trotz Überzahl herzlich wenig einfiel, zogen die Krefelder eher locker in die nächste Runde ein.