A-Junioren des SC St. Tönis mit Befreiungsschlag nach Pokalcoup A-Junioren-Niederrheinliga: Während der SC St. Tönis auch in der Liga erfolgreich war, ist es für den KFC Uerdingen weiter schwierig. von RP / Werner Fuck · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Der SC St. Tönis hat auch in der A-Junioren-Niederrheinliga gepunktet. – Foto: ByLaraSports

Den Nachwuchsfußballern des SC St. Tönis gelingt in der Niederrheinliga ein wichtiger Sieg gegen den VfB Homberg. Gefeiert wurde derweil schon unter der Woche, denn da konnte Borussia Mönchengladbach im Pokal besiegt werden. Für den KFC Uerdingen bleibt es derweil düster.

Hörbares Aufatmen bei den A-Junioren des SC St. Tönis in der Niederrheinliga. Sie gewannen am vierten Spieltag – durch den Aufstieg der SG Unterrath, der vom Reglement her nach der Hinrunde geschieht, wird wieder von vorne angefangen zu zählen – beim VfB Homberg trotz eines 0:2-Halbzeitrückstandes noch mit 3:2. Cavit Seyit Tükel hatte doppelt für die Homberger vorgelegt, doch Henrik Robert Dudek, ebenfalls doppelt (50./63.), sowie Ramy Kharat (69.) drehten dank bester Moral und Kondition die Partie noch. Es war der vierte Saisonsieg für die Schützlinge von Trainer Jonas Schüler. Im Hinspiel hatte man gegen die Duisburger noch mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Um sich auf Platz sieben vorzuschieben, womit sich das Thema Relegation erledigen würde, besteht aber noch eine Differenz von acht Punkten.