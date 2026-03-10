A-Junioren des SC St. Tönis mit Befreiungsschlag nach Pokalcoup

Den Nachwuchsfußballern des SC St. Tönis gelingt in der Niederrheinliga ein wichtiger Sieg gegen den VfB Homberg. Gefeiert wurde derweil schon unter der Woche, denn da konnte Borussia Mönchengladbach im Pokal besiegt werden. Für den KFC Uerdingen bleibt es derweil düster.
Hörbares Aufatmen bei den A-Junioren des SC St. Tönis in der Niederrheinliga. Sie gewannen am vierten Spieltag – durch den Aufstieg der SG Unterrath, der vom Reglement her nach der Hinrunde geschieht, wird wieder von vorne angefangen zu zählen – beim VfB Homberg trotz eines 0:2-Halbzeitrückstandes noch mit 3:2. Cavit Seyit Tükel hatte doppelt für die Homberger vorgelegt, doch Henrik Robert Dudek, ebenfalls doppelt (50./63.), sowie Ramy Kharat (69.) drehten dank bester Moral und Kondition die Partie noch.
Es war der vierte Saisonsieg für die Schützlinge von Trainer Jonas Schüler. Im Hinspiel hatte man gegen die Duisburger noch mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Um sich auf Platz sieben vorzuschieben, womit sich das Thema Relegation erledigen würde, besteht aber noch eine Differenz von acht Punkten.
Weiter auf dem vorletzten Abstiegsplatz verharrt der KFC Uerdingen. Er verlor beim 1. FC Bocholt mit 0:2 (0:1), wobei er jeweils gegen Ende der Halbzeiten in der Nachspielzeit durch Amar Jalil (45.+1) und Temitope Opeyemi Ajiniran (90.+3) die Treffer kassierte. Selbst vergab man mehrfach die Möglichkeit zu eigenen Toren, was den Spielverlauf wahrscheinlich erheblich beeinflusst hätte.Kommenden Sonntag sind die Uerdinger zum Derby im Yayla-Sportpark an der Gelderner Straße in St. Tönis.
Eine große Überraschung, ja schon Sensation, war den St. Tönisern unter der Woche im Niederrheinpokal gelungen. Da schalteten sie im Achtelfinale den haushohen Favoriten VfL Borussia Mönchengladbach, der sich sonst in der DFB-Nachwuchsliga mit Teams wie Arminia Bielefeld, Schalke 04, Rot-Weiß Oberhausen oder VfL Osnabrück misst, mit 1:0 (0:0) aus. Steve Wafo Dzoupiap war nach gut einer halben Stunde der Schütze des einzigen Treffers. Nach einem weiten Abschlag von Keeper Janne Julius Meurer, der vergangenen Sommer von der U17 von Fortuna Düsseldorf gekommen war, nutzte er Abstimmungsprobleme in der Borussia-Innenverteidigung eiskalt aus.