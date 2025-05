A-Junioren des SC St. Tönis haben Platz zwei so gut wie sicher

Die A-Junioren des SC St. Tönis sind in der Niederrheinliga auf dem besten Weg, aus einer guten Saison eine sehr gute zu machen. Sie gewannen am vorletzten Spieltag auch beim Wuppertaler SV mit 2:0 (1:0) und behaupteten ihren vor der Spielzeit niemals für möglich gehaltenen zweiten Platz.

Der ist dem Team von Trainer Jonas Schüler vor der letzten Partie am kommenden Sonntag gegen Schonnebeck nur noch durch ein mittelprächtiges Wunder zu nehmen. Ibraim Ilazi (5.) und Eghosa Aaron Ogbeide (74.), die am Sonntag im Spiel der ersten Mannschaft in Velbert auch weitere Oberliga-Minuten sammeln durften und ab Sommer wie auch Noel Dias Ferreira Souto fest zum Kastrati-Kader gehören werden, erzielten die Tore.