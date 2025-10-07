A-Junioren des SC St. Tönis gelingt der ersehnte Befreiungsschlag

Das wurde aber auch langsam Zeit. Am sechsten Spieltag der Niederrheinliga haben die A-Junioren des SC St. Tönis den ersten Saisonsieg einfahren können. Das Team von Trainer Jonas Schüler, dieses Mal in der Defensive gut sortiert und vorne konsequenter als bisher, schlug den bei neun Zählern auf der Habenseite bisher gut unterwegs gewesenen 1. FC Bocholt verdient und deutlich mit 3:0 (1:0). Dabei traf Emre-Akin Metin doppelt (39./62.), zudem war Sam Sylvain Hobert (72.) erfolgreich. Trotzdem verbleiben die St. Töniser vorerst auf Platz zwölf, der in der Endabrechnung die Abstiegsrelegation bedeuten würde. Aber in der Truppe steckt eigentlich so viel Qualität, dass dies nur eine Momentaufnahme sein dürfte.