A-Junioren des SC St. Tönis gelingt der ersehnte Befreiungsschlag

Das wurde aber auch langsam Zeit. Am sechsten Spieltag der Niederrheinliga haben die A-Junioren des SC St. Tönis den ersten Saisonsieg einfahren können. Das Team von Trainer Jonas Schüler, dieses Mal in der Defensive gut sortiert und vorne konsequenter als bisher, schlug den bei neun Zählern auf der Habenseite bisher gut unterwegs gewesenen 1. FC Bocholt verdient und deutlich mit 3:0 (1:0). Dabei traf Emre-Akin Metin doppelt (39./62.), zudem war Sam Sylvain Hobert (72.) erfolgreich. Trotzdem verbleiben die St. Töniser vorerst auf Platz zwölf, der in der Endabrechnung die Abstiegsrelegation bedeuten würde. Aber in der Truppe steckt eigentlich so viel Qualität, dass dies nur eine Momentaufnahme sein dürfte.
Trotz guter Gegenwehr unterlag dagegen der KFC Uerdingen beim ETB Schwarz-Weiß Essen nicht unerwartet mit 1:3 (0:1). Luis Niklas Balke machte es dabei für den KFC nach der Halbzeit durch seinen Anschlusstreffer zum 1:2 noch einmal spannend (51.). Aber der dritte Treffer der Essener durch Theo Matzel beendete alle Hoffnungen (62.). Zuvor hatten für den neuen Tabellenzweiten aus der Ruhrmetropole schon Joey Dacanay Schwarz (10.) und Jayden Nick Paul (48.) in den Kasten von Uerdingens gutem und an den Gegentoren schuldlosen Keeper Milan Soosaipillai getroffen.
Am Mittwoch steht für beide schon der nächste Spieltag auf dem Programm. Dabei erwarten die St. Töniser als Außenseiter die Essener Schwarz-Weißen, der KFC das abgeschlagene Schlusslicht FSV Duisburg. Da ist alles auf den dritten Saisonerfolg programmiert. Danach gibt es wegen der Herbstferien eine 18-tägige Spielpause.
Bei den C-Junioren bleibt der SC Krefeld unterdessen weiter hinter den Erwartungen zurück. Die Schützlinge von Trainer Roman Esser, aktuell auf Platz acht abgerutscht, unterlagen im Kreisderby dem weiter erstaunlich gut mitmischenden Aufsteiger SC St. Tönis in einer ausgeglichenen Begegnung, die beide Defensivreihen bestimmten, mit 0:1 (0:0). Der einzige Treffer für den neuen Tabellenvierten St. Tönis erzielte Adam Eric Pickett (41.). Es war bereits sein drittes Saisontor.