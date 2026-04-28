A-Junioren des SC St. Tönis demontieren Spitzenreiter Baumberg

Die U19 des SC St. Tönis war in Torlaune. – Foto: Jens Terhardt

Wenn eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld der Niederrheinliga, wie die A-Junioren des SC St. Tönis, beim Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg gewinnt, ist das zweifelsohne eine Überraschung. Wenn aber, wie die Mannen um den zweifachen Torschützen Lenni Castrop (59./79.), in so einer Begegnung mit sage und schreibe 6:0 (1:0) triumphiert, kann völlig zurecht von einer Sensation gesprochen werden. Sam Sylvain Hobert traf gleich dreifach (3./62./83.), den Rest besorgte Josiah Opoku Donkor (76.). Keine Frage: Die Schützlinge von Trainer Jonas Schüler scheinen für Pokal-Halbfinale gegen den klassenhöheren DFB-Nachwuchsligisten SG Unterrath (Mittwoch, 19.30 Uhr) gut gerüstet.

Chancenlos war dagegen der A-Jugend-Nachwuchs des KFC Uerdingen bei Ratingen 04/19, wo es eine 0:5 (0:2)-Niederlage setzte. Noel Nowak (24.), Noah Bouassaria (36.), Baris Pazar (53.), Artur Strada Prüfer (64.) und Albert Johannes Feller (71.) trafen für die Ratinger, die kommenden Sonntag in St. Tönis zu Gast sein werden. Weil auch die Homberger in Rhede verloren, verbleibt der KFC auf dem letzten Relegationsplatz.

C-Jugend des SC St. Tönis nach Pause ohne Chance

Nicht gutgetan hat den C-Junioren des SC St. Tönis in der Niederrheinliga die fünfwöchige Spielpause. Sie bekamen vom Tabellenzweiten 1. FC Mönchengladbach mit 0:6 (0:2) kräftig das Fell über die Ohren gezogen. Lionel Mardeday, Nico Beckers, Luis Alexander Kalembach (Eigentor), Jari Arthur Gilka, Jaden Sung Julius Oh und Raicky Nunes de Araujo machten dabei das halbe Dutzend voll.

SC Krefeld besiegt FC Kray

Viel besser aus den Startblöcken kam dagegen der SC Krefeld, der nach einer schwungvollen Anfangsphase den Abstiegskandidaten FC Kray mit 3:0 (3:0) in die Schranken verwies. Kenan Köglu (5.) und Din Kovac (15./17.) stellten dabei schnell alle Weichen. Gleichzeitig ging es für die Schützlinge von Trainer Roman Esser in der Tabelle hoch auf Platz drei, weil Schwarz-Weiß Essen erwartungsgemäß gegen den Spitzenreiter VfB Hilden mit 0:1 verlor. Für die Hildener war es im 18. Spiel der 18. Sieg.