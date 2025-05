A-Junioren des SC St. Tönis bleiben sehr sicher Niederrheinligist

Vorentscheidende und erfolgreiche Tage für die A-Junioren des SC St. Tönis in der Niederrheinliga: Erst gewannen sie unter der Woche das Nachholspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach mit 5:0 (2:0) und dann gab es am Sonntag einen 4:0 (1:0)-Sieg gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen. Dadurch schob sich das Team von Trainer Jonas Schüler auf Platz drei vor und benötigt im ungünstigsten Fall noch einen Punkt, um nicht in die Relegation zu müssen. Eghosa Aaron Ogbeide (10./82.), Noah Canel Yilmaz (17.), Antoni Jan Kolodziej (78.) und Alexander Opoku (90.) trafen gegen den 1. FC und Opoku (13.), Furkan Yavuz (49./77.) und Cain Zaunbrecher (87.) gegen den ETB.