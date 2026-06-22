A-Junioren des SC drehen spät auf – KFC gibt Sieg aus der Hand

In Gruppe 2 behielt der ETB Schwarz-Weiß Essen durch einen Treffer von Anas Baukarnia knapp die Oberhand über die SVG Neuss-Weissenberg (78.), der SC Union Nettetal setzte sich beim FC Neukirchen-Vluyn durch zwei späte Tore von Phil Salewski mt 3:1 (1:1) durch (76./90.). Vluyn war durch Luca Paulsen in Führung gegangen (29.), aber Abdoulaye Barry egalisierte noch vor der Pause (41.).

Favoritensturz dagegen in der Gruppe 3: Niederrheinligist VfB Hilden schoss gegen den 1. FC Kleve zwar durch Kevin Paffen (5.) und Adrian Schmidt (90.+4) das erste und letzte Tor, verlor aber mit 2:3 (1:1). Ein Torfestival entschied der SV Budberg bei der DJK Arminia Klosterhardt mit 6:5 (2:2) für sich, wobei Finn Röttges (3), Leif Chri Willert 82) und Luka Flothen das halbe Dutzend vollmachten.

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