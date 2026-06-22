A-Junioren des SC drehen spät auf – KFC gibt Sieg aus der Hand

Sieg und Unentschieden für die hiesigen favorisierten A-Junioren-Teams des SC St. Tönis und des KFC Uerdingen am ersten Spieltag in der Qualifikation der Niederrheinliga, in der es darum geht, wer auch in der kommenden Saison in der zweithöchsten Nachwuchsliga spielen wird.
Der SC St. Tönis gewann in der Gruppe 1 nach einem ziemlichen Chancenwucher in der ersten Hälfte gegen den 1. FC Mönchengladbach noch deutlich mit 4:0 (0:0) und kann kommenden Sonntag beim DSC 99 Düsseldorf, der in Schonnebeck ein 0:0 holte, schon alle Weichen stellen. Hendrik Dudek legte zu Beginn der zweiten Hälfte für den Sportclub vor, Georgios Svoronos legte nach, dann fabrizierten die Mönchengladbacher ein Eigentor – kurz danach sah FC-Akteur Rezwan Hassan die Ampelkarte – und Svoronos besorgte den Rest. Inn der Schlussphase verschoss SC-Spieler Valdrin Jashari noch einen Foulelfmeter.
Ärgern angesagt war beim KFC Uerdingen, der in der Gruppe 4 gegen Außenseiter BV 04 Düsseldorf nicht über ein 3:3 (2:1) hinaus kam. Ärgern deshalb, weil nach einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung, für die Luis Niklas Balke (16.), Mertan Sezgin (28.) und Treshaun Henry Tamarion Reuter gesorgt hatten (67.) –bei einem Gegentreffer von Jakob Hey (44.) –, es mehrfach die Möglichkeit gab, den Sack zuzumachen. Doch obwohl die Düsseldorfer kurz nach ihrem 2:3 durch Robin Dangschies (81.) einen Akteur mit Gelb-Rot verloren, gelang ihnen in der siebten Minute der Nachspielzeit noch durch Mihailo Lukic der glückliche Ausgleich. Zuvor war den Krefeldern von Noch-Coach Christian Höfer ein klarer Foulelfmeter verweigert, einmal rettete die Latte für den BV 04. Da es in der zweiten Partie dieser Gruppe zwischen dem SC Velbert und dem SSV Bergisch Born durch ein 1:1 (1:0) auch keinen Sieger gab, ist weiterhin alles offen.
In Gruppe 2 behielt der ETB Schwarz-Weiß Essen durch einen Treffer von Anas Baukarnia knapp die Oberhand über die SVG Neuss-Weissenberg (78.), der SC Union Nettetal setzte sich beim FC Neukirchen-Vluyn durch zwei späte Tore von Phil Salewski mt 3:1 (1:1) durch (76./90.). Vluyn war durch Luca Paulsen in Führung gegangen (29.), aber Abdoulaye Barry egalisierte noch vor der Pause (41.).
Favoritensturz dagegen in der Gruppe 3: Niederrheinligist VfB Hilden schoss gegen den 1. FC Kleve zwar durch Kevin Paffen (5.) und Adrian Schmidt (90.+4) das erste und letzte Tor, verlor aber mit 2:3 (1:1). Ein Torfestival entschied der SV Budberg bei der DJK Arminia Klosterhardt mit 6:5 (2:2) für sich, wobei Finn Röttges (3), Leif Chri Willert 82) und Luka Flothen das halbe Dutzend vollmachten.
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