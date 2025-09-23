A-Junioren des KFC und des SC St. Tönis in der Formkrise

Was ist in der Niederrheinliga mit den beiden hiesigen A-Junioren-Teams des SC St. Tönis und des KFC Uerdingen nur los? Vor allen Dingen dem SC-Nachwuchs, der unter der Woche beim TSV Meerbusch zu einem 2:2 (0:2) gekommen war, wurde von vielen wieder einen Platz weit vorne zugetraut. Aber nach der 0:1 (0:1)-Niederlage gegen den VfB Homberg, für den Christiano Roth Bruno kurz vor dem Halbzeitpfiff traf, ist die Elf von Trainer Jonas Schüler weiter sieglos und fiel auf einen Relegationsplatz zurück.
Gleiches gilt für den Nachwuchs des KFC Uerdingen. Dessen Ziele als Aufsteiger waren aber bei Weitem nicht so hochgesteckt. Nach dem 1:4 (1:1) am Mittwoch beim VfB Homberg – Harum Ramic sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich (28.) – hagelte es nun eine kaum nachvollziehbare 1:6 (1:4)-Heimniederlage gegen den 1. FC Bocholt. Auch in dieser Partie gab es nach einem 0:1-Rückstand, dieses Mal durch Bartlomiej Gondek ,den Ausgleich (13.), der aber in der Endabrechnung erneut nichts nutzte.
Den ersten Sieg beziehungsweise die erste Niederlage gab es für die hiesigen C-Junioren. Der bisher sieglose SC Krefeld schoss sich den gesamten Frust im wahrsten Sinne des Wortes von der Seele und gewann beim Schlusslicht TSV Ronsdorf mit sage und schreibe 8:1 (2:0). Drei Spieler, Prince-Chinecherem Isaac (4), Eldin Huskic (2) und Max Achterberg (2), teilten sich für den SC Krefeld im Bergischen die Tore untereinander auf. Dagegen setzte es für den SC St. Tönis, den bisher zweimal siegreichen Aufsteiger, gegen den ETB SW Essen mit 0:2 (0:1) nicht unerwartet die erste Niederlage der Spielzeit. Für die Treffer der Essener, die dadurch ihren zweiten Tabellenplatz behaupteten, trafen Tom Lücking (3.) und SC-Keeper Jona Niklas Bethge mit einem Eigentor (68.).