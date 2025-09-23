A-Junioren des KFC und des SC St. Tönis in der Formkrise

Der SC St. Tönis warten in der A-Junioren-Niederrheinliga weiter auf den ersten Sieg. – Foto: Jens Terhardt

Was ist in der Niederrheinliga mit den beiden hiesigen A-Junioren-Teams des SC St. Tönis und des KFC Uerdingen nur los? Vor allen Dingen dem SC-Nachwuchs, der unter der Woche beim TSV Meerbusch zu einem 2:2 (0:2) gekommen war, wurde von vielen wieder einen Platz weit vorne zugetraut. Aber nach der 0:1 (0:1)-Niederlage gegen den VfB Homberg, für den Christiano Roth Bruno kurz vor dem Halbzeitpfiff traf, ist die Elf von Trainer Jonas Schüler weiter sieglos und fiel auf einen Relegationsplatz zurück.

Gleiches gilt für den Nachwuchs des KFC Uerdingen. Dessen Ziele als Aufsteiger waren aber bei Weitem nicht so hochgesteckt. Nach dem 1:4 (1:1) am Mittwoch beim VfB Homberg – Harum Ramic sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich (28.) – hagelte es nun eine kaum nachvollziehbare 1:6 (1:4)-Heimniederlage gegen den 1. FC Bocholt. Auch in dieser Partie gab es nach einem 0:1-Rückstand, dieses Mal durch Bartlomiej Gondek ,den Ausgleich (13.), der aber in der Endabrechnung erneut nichts nutzte.