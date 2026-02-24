A-Junioren des KFC Uerdingen und SC St. Tönis stecken im Schlamassel

Weiter auf einem guten Weg sind dafür die C-Junioren des SC Krefeld. Sie gewannen das Derby beim SC St. Tönis wegen einer stärkeren zweiten Hälfte verdient mit 1:0 (0:0) und behaupteten ihren respektabelen vierten Platz. Max Achterberg, der zweitbeste Vollstrecker im Team von Trainer Roman Esser, erzielte im zweiten Versuch das einzige Tor (39.). Zuvor hatte SC-Keeper Luan Kiskoski einen Kopfball von ihm noch aus den Armen rutschen lassen. Der beste Torjäger des SC Krefeld, Prince-Chinecherem Issac, für den bisher elf Treffer zu Buche stehen, kam dieses Mal erst nach der Pause. „St. Tönis macht uns das Leben immer schwer. Aber aufgrund der zweiten Hälfte geht unser Erfolg sicher in Ordnung“, sagte Esser nach dem Abpfiff.