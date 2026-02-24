A-Junioren des KFC Uerdingen und SC St. Tönis stecken im Schlamassel

Für die A-Junioren des KFC Uerdingen sowie des SC St. Tönis spitzt sich im Abstiegskampf der Niederrheinliga die Lage dramatisch zu. Der KFC verlor das Duell zweier Teams, für die nur noch der Relegationsplatz das Ziel sein kann, gegen den VfB Homberg nach einer 1:0-Halbzeitführung von Bartlomiej Gondek (16.) noch mit 1:2. Derweil zogen die St. Töniser gegen den TSV Meerbusch mit 0:2 (0:1) den Kürzeren. Während für die Homberger Arlind Zeneli (47.) und Harun Ramic (77.) trafen, waren es bei Meerbusch Anando Felix Petit (2.) und Dian Bilali (81.).
Bis zum Treffer zum 0:2, mit dem alles entschieden war, vergaben die St. Töniser, mehrfach die Möglichkeit zum Ausgleich. Damit ist der Sportclub-Nachwuchs auf den zweiten Abstiegsplatz abgerutscht – damit hatten an der Gelderner Straße zu Saisonbeginn nicht einmal die größten Pessimisten gerechnet. Der KFC fiel auf Rang elf, den letzten Relegationsplatz, zurück und liegt sechs Zähler hinter dem rettenden Ufer, St. Tönis bereits acht derer.
Weiter auf einem guten Weg sind dafür die C-Junioren des SC Krefeld. Sie gewannen das Derby beim SC St. Tönis wegen einer stärkeren zweiten Hälfte verdient mit 1:0 (0:0) und behaupteten ihren respektabelen vierten Platz. Max Achterberg, der zweitbeste Vollstrecker im Team von Trainer Roman Esser, erzielte im zweiten Versuch das einzige Tor (39.). Zuvor hatte SC-Keeper Luan Kiskoski einen Kopfball von ihm noch aus den Armen rutschen lassen. Der beste Torjäger des SC Krefeld, Prince-Chinecherem Issac, für den bisher elf Treffer zu Buche stehen, kam dieses Mal erst nach der Pause. „St. Tönis macht uns das Leben immer schwer. Aber aufgrund der zweiten Hälfte geht unser Erfolg sicher in Ordnung“, sagte Esser nach dem Abpfiff.
Es war, nach einem Testspiel vor der Saison und dem Pokalspiel auf Niederrheinebene, bereits das vierte Aufeinandertreffen beider Teams. Anfang Mai gibt es dann im Kreispokal-Finale das fünfte. Der nächste Spieltag bei den C-Junioren ist erst am 14. März. Dann erwartet der SC Krefeld die SVG Neuss-Weissenberg, die St. Töniser das punktlose Schlusslicht TSV Wuppertal-Ronsdorf.