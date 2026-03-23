A-Junioren des KFC Uerdingen schöpfen wieder Hoffnung im Abstiegskampf

Überraschung durch die A-Junioren des KFC Uerdingen in der Niederrheinliga. Das Team von Neutrainer Christian Höfer gewann gegen ETB Schwarz-Weiß Essen mit 3:1 (1:1), verbleibt damit auf einem direkten Abstiegsplatz, rückt aber näher an Homberg und den SC St. Tönis heran. Für Höfer war es nach der 0:5-Pleite vergangene Woche das erste Erfolgserlebnis. Dafür sorgten in einer turbulenten Nachspielphase Semjon Etienne Sarpong (90.+1) und Treshaun Henry Tamarion Reuter (90.+5). Die Gäste aus der Ruhrmetropole waren durch Theo Matzel in Führung gegangen (17.), doch mit dem Halbzeitpfiff egalisierte Abdoulaye Balde.
Weniger gut lief es für den SC St. Tönis, der beim favorisierten 1. FC Bocholt mit 2:5 (1:3) den kürzeren zog. Allerdings wurde das Schicksal der Blau-Gelben beim Stande von 2:3 – und sie waren da am Drücker – erst ganz gegen Ende durch einen Doppelpack von Amar Jalil besiegelt (87./90.). Zuvor waren für Bocholt Sam Jansen (3./29.) und Hadi Salman (43.) erfolgreich gewesen. Die Treffer der St. Töniser, deren Gesamtsituation sich vor der dreiwöchigen Pause nicht verschlechtert hat, gingen auf das Konto Sam Sylvain Hobert (34.) und Josiah Opoku Donkor (74.). Der KFC fährt am 12. April zum abgeschlagenen Schlusslicht FSV Duisburg, das aber gegen Homberg mit dem zweiten Saisonsieg überraschte, der Sportclub erwartet Schwarz-Weiß Essen.
Bei den C-Junioren verlor der SC Krefeld trotz langer Überzahl das Verfolgerduell beim 1. FC Mönchengladbach, der nach einer gelb-roten Karte ab der 33. Minute in Unterzahl spielte, mit 0:2 (0:1). Beide Tore erzielte Lionel Mardedaj (32./40.). In dieser Altersklasse machte es der SC St. Tönis besser, denn er gewann bei der SVG Neuss-Weissenberg mit 2:1 (2:0). Die Vorentscheidung zugunsten des SC fiel kurz vor dem Halbzeitpfiff, denn da legten Adam Eric Pickett (34.) und Can Said Barlak (35.+3) vor. Da nutzte es den Neussern wenig, dass Geoffrey Imoijeza noch verkürzte (46.).