A-Junioren des KFC Uerdingen schöpfen wieder Hoffnung im Abstiegskampf

Weniger gut lief es für den SC St. Tönis, der beim favorisierten 1. FC Bocholt mit 2:5 (1:3) den kürzeren zog. Allerdings wurde das Schicksal der Blau-Gelben beim Stande von 2:3 – und sie waren da am Drücker – erst ganz gegen Ende durch einen Doppelpack von Amar Jalil besiegelt (87./90.). Zuvor waren für Bocholt Sam Jansen (3./29.) und Hadi Salman (43.) erfolgreich gewesen. Die Treffer der St. Töniser, deren Gesamtsituation sich vor der dreiwöchigen Pause nicht verschlechtert hat, gingen auf das Konto Sam Sylvain Hobert (34.) und Josiah Opoku Donkor (74.). Der KFC fährt am 12. April zum abgeschlagenen Schlusslicht FSV Duisburg, das aber gegen Homberg mit dem zweiten Saisonsieg überraschte, der Sportclub erwartet Schwarz-Weiß Essen.