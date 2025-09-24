A-Junioren des FC Burgsolms werden „aufgefressen“

Keine Punkte holten auch die B-Junioren des FCB, die beim ambitionierten TSV Steinbach mit 2:6 unter die Räder kamen. In der A-Junioren-Gruppenliga hält der Aufwärtstrend des RSV Büblingshausen an. Die Elf von Trainer Cyrus Rahmani siegte im Derby bei der JSG Schöffengrund/Cleeberg mit 5:0, wobei vor allem Stürmer Cheikh Cherif mit einem Viererpack auf sich aufmerksam machte.