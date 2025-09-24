 2025-09-23T12:48:49.527Z

Ligabericht
Skeptischer Blick, kann aber zufrieden mit seinen Fußball-A-Junioren sein: Cyrus Rahmani-Tehrani, Trainer des RSV Büblingshausen. (Archivfoto) © Jasmin Hahn
A-Junioren des FC Burgsolms werden „aufgefressen“

Teaser JUGEND: +++ Die Verbandsliga-Fußballer bekommen vom VfL Kassel eine Lehrstunde. Der Trainer findet hinterher deutliche Worte. Bei den B-Junioren jubelt der RSV Büblingshausen im Derby +++

Wetzlar. Nach einem mehr als beachtlichen Saisonstart sind die Fußball-A-Junioren des FC Burgsolms in der Verbandsliga auf den harten Boden der Tatsachen angekommen. Zu Hause gab es eine 1:8-Packung gegen den VfL Kassel.

Keine Punkte holten auch die B-Junioren des FCB, die beim ambitionierten TSV Steinbach mit 2:6 unter die Räder kamen. In der A-Junioren-Gruppenliga hält der Aufwärtstrend des RSV Büblingshausen an. Die Elf von Trainer Cyrus Rahmani siegte im Derby bei der JSG Schöffengrund/Cleeberg mit 5:0, wobei vor allem Stürmer Cheikh Cherif mit einem Viererpack auf sich aufmerksam machte.

Außerdem trennte sich der SC Waldgirmes II 2:2 von der JFV Alsfeld. In der B-Junioren-Gruppenliga gewann der SC Waldgirmes mit 4:0 gegen die JSG Lahntal und der RSV Büblingshausen unterlag Eintracht Stadtallendorf mit 0:4.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

