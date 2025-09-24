A-Junioren des FC Burgsolms werden „aufgefressen“

Wetzlar. Nach einem mehr als beachtlichen Saisonstart sind die Fußball-A-Junioren des FC Burgsolms in der Verbandsliga auf den harten Boden der Tatsachen angekommen. Zu Hause gab es eine 1:8-Packung gegen den VfL Kassel.
Keine Punkte holten auch die B-Junioren des FCB, die beim ambitionierten TSV Steinbach mit 2:6 unter die Räder kamen. In der A-Junioren-Gruppenliga hält der Aufwärtstrend des RSV Büblingshausen an. Die Elf von Trainer Cyrus Rahmani siegte im Derby bei der JSG Schöffengrund/Cleeberg mit 5:0, wobei vor allem Stürmer Cheikh Cherif mit einem Viererpack auf sich aufmerksam machte.
Außerdem trennte sich der SC Waldgirmes II 2:2 von der JFV Alsfeld. In der B-Junioren-Gruppenliga gewann der SC Waldgirmes mit 4:0 gegen die JSG Lahntal und der RSV Büblingshausen unterlag Eintracht Stadtallendorf mit 0:4.
