A-Junioren des FC Burgsolms jubeln im Spitzenspiel

Wetzlar. Auch dank seines überragenden Torjägers Ben Zint haben sich die A-Junioren des FC Burgsolms im Topspiel der Fußball-Verbandsliga gegen den FC Gießen klar mit 5:0 durchgesetzt. Weiterhin punktlos bleiben hingegen die B-Junioren des FCB, die sich spät den Sportfreunden Blau-Gelb Marburg geschlagen geben mussten (2:3). In der Gruppenliga rehabilitierten sich die A-Junioren des RSV Büblingshausen beim 5:1 gegen den MTV Gießen für die unglückliche 2:3-Niederlage in Marburg unter der Woche. Keine Zähler gab es hingegen für Aufsteiger SC Waldgirmes II beim 1:2 in Aar. In der B-Junioren Gruppenliga unterlag der SC Waldgirmes der JSG Leihgestern/FC TuBa mit 2:4.