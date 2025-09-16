 2025-09-16T08:29:04.993Z

Ligabericht
Aktuell in einer blendenden Verfassung: Ben Zint (l.) von den Fußball-A-Junioren des FC Burgsolms. (Archivfoto) © Isabel Althof
A-Junioren des FC Burgsolms jubeln im Spitzenspiel

Teaser JUGEND: +++ Mit einer beeindruckenden Leistung lassen die Burgsolmser Verbandsliga-Fußballer dem FC Gießen keine Chance. Die Jugendfußball-Spiele mit heimischer Beteiligung im Überblick +++

Wetzlar. Auch dank seines überragenden Torjägers Ben Zint haben sich die A-Junioren des FC Burgsolms im Topspiel der Fußball-Verbandsliga gegen den FC Gießen klar mit 5:0 durchgesetzt. Weiterhin punktlos bleiben hingegen die B-Junioren des FCB, die sich spät den Sportfreunden Blau-Gelb Marburg geschlagen geben mussten (2:3). In der Gruppenliga rehabilitierten sich die A-Junioren des RSV Büblingshausen beim 5:1 gegen den MTV Gießen für die unglückliche 2:3-Niederlage in Marburg unter der Woche. Keine Zähler gab es hingegen für Aufsteiger SC Waldgirmes II beim 1:2 in Aar. In der B-Junioren Gruppenliga unterlag der SC Waldgirmes der JSG Leihgestern/FC TuBa mit 2:4.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

