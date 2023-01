A-Junioren des 1. FC Kleve überraschen Ein prall gefülltes Pokal-Wochenende liegt hinter dem Nachwuchs des 1. FC Kleve.

Die B-Junioren des 1. FC Kleve haben in der ersten Runde des Niederrheinpokals lange auf eine Sensation hoffen dürfen. Das Team hatte im Heimspiel gegen den Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach, der in der Bundesliga aufläuft, vor 200 Zuschauern nur knapp mit 0:2 (0:0) das Nachsehen. In der Schlussphase der Partie hatte das Team von Dominic Trarbach, das in der Grenzlandliga um Punkte kämpft, mehrfach am Ausgleich geschnuppert. Die Verlängerung schien greifbar nahe zu sein, nachdem die Borussia nach einer Stunde durch einen Treffer von Seif Moustafa in Führung gegangen war. Der Klever Daniel da Costa beförderte dann einen kurz ausgeführten Freistoß von Elias Reffeling in die Gefahrenzone. Die Gäste klärten in höchster Not – und machten wenig später alles klar. Noel Gergorec (77.) sorgte mit seinem Treffer zum 2:0 drei Minuten vor Schluss für die Entscheidung.

„Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, sie hat ein Riesenspiel gemacht“, sagte Dominic Trarbach. Schon die Tatsache, dass zur Pause noch die Null gestanden habe, sei ein kleines Highlight gewesen, so der Klever Trainer. „Wir standen sehr tief und haben in einer intensiven Partie lange alles verteidigt. Doch der Druck wurde immer größer. Irgendwann geht dann halt mal ein Ball rein“, so Trarbach.

A-Junioren gelingt Sensation