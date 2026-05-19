A-Junioren des 1. FC Kleve sind reif für die Niederrheinliga

Die A-Jugend des 1. FC Kleve scheint für die Niederrheinliga-Quali vorbereitet. – Foto: Tom Klesper

Im Tabellenkeller der Niederrheinliga der B-Junioren spitzt sich die Lage vor dem Saisonfinale weiter zu. Der Nachwuchs des 1. FC Kleve verlor am Sonntag trotz einer engagierten Leistung bei der SG Unterrath mit 0:1 (0:1). Das Tor des Tages fiel in der 28. Minute. FC-Keeper Piero Uwelius hielt seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden lange im Spiel.

„Wir haben wieder nur sehr knapp gegen eine Top-Mannschaft der Liga verloren. Deswegen: Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, die nie aufgegeben hat. Das eine Tor wollte leider nicht fallen. Trotzdem macht uns die Leistung Mut für die letzten zwei Spiele und für unser Ziel, die Niederrheinliga-Quali zu erreichen“, sagte FC-Trainer Lukas Nakielski.

Derweil wurden die drei aufgrund eines Sportgerichtsurteils erforderlichen Wiederholungsspiele des 1. FC Bocholt terminiert und die Punkte des Teams vorerst aus der Tabelle herausgerechnet. Dadurch liegt der 1. FC Kleve nun mit fünf Punkten Vorsprung – allerdings bei einem Spiel mehr – auf dem letzten Relegationsplatz.

Entscheidung könnte im Wiederholungsspiel gegen den 1. FC Bocholt fallen

Die Wiederholung der Partie gegen den Bocholter Nachwuchs steigt am Mittwoch, 27. Mai. Gut möglich, dass es dann zum direkten Abstiegsduell kommt, sofern Bocholt zuvor seine Aufgaben gegen den VfB Homberg und Bayer Dormagen erfüllt.

In der A-Junioren-Grenzlandliga feierte der 1. FC Kleve das Erreichen der Niederrheinliga-Aufstiegsspiele mit einem krachenden 13:1 (5:1)-Erfolg beim Vorletzten Hamminkelner SV. Im ersten Durchgang sah es jedoch zunächst nach einer großen Überraschung aus: Nach 23 Minuten ging der Außenseiter von der anderen Rheinseite in Führung.

Joshua Annang erzielt fünf Treffer

In der Folge zeigte die U19 vom Bresserberg jedoch keine Gnade. Joshua Annang erzielte einen Fünferpack (30., 44., 49., 72., 87.), Niklas van Betteray (27., 42.), Matteo Cagnazzo (33., 77.) und Djesely Tavares (57., 90.) trafen jeweils doppelt. Die übrigen Tore schossen Maxim Wilken (47.) und Amir Ernst (73.).

„Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Sie haben sich das Erreichen der Quali-Spiele verdient“, sagte der Klever Trainer Dominic Trarbach. In der Relegation wird bereits der zukünftige A-Jugend-Coach Ole Kahl das Ruder übernehmen.

In der Grenzlandliga der B-Junioren setzte sich die U16 des 1. FC Kleve unter der Woche mit 1:0 (0:0) beim Tabellenvierten PSV Wesel durch. Das einzige Tor der Partie erzielte Till Zweering in der 71. Spielminute. In der Tabelle belegt das Team den achten Platz.

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen, die bereits als Meister der Niederrheinliga feststehen, hatten am Sonntag spielfrei. Der Tabellensechste VfB Hilden war nicht zu seinem Auswärtsspiel in Kleve angetreten. „Der Gegner hat uns mitgeteilt, dass nicht genügend Spielerinnen zur Verfügung stehen“, sagte VfR-Coach Bart Denissen.