 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

A-Junioren-Brandenburgliga: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der A-Junioren-Brandenburgliga

von ts · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Eichholz/FuPa-Grafik

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A-Jun. BBL
Luckenwalde
SV Wacker 09
FSV Union
SG Bornim

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der A-Junioren-Brandenburgliga

Torhüter

Nikolai Reisner (SG Bornim): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Mattheo Rosslau (SG Bornim): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.

Johann Schmiedeke (FSV 63 Luckenwalde): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Dmytro Chornenkyi (RSV Eintracht 1949): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Can Cinar (Brandenburger SC Süd 05): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.
Christian Gotzmann (RSV Eintracht 1949): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Dustin Fussan (SG Bornim): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Joel Leandro Raspopov (Brandenburger SC Süd 05): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Tim Renno (SV Wacker 09 Ströbitz): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Ben Dayan Bleiß (BSG Stahl Brandenburg): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Moritz Stöckl (SG Bornim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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