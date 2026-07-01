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A-Junioren-Brandenburgliga: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der A-Junioren-Brandenburgliga
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der A-Junioren-Brandenburgliga
Torhüter
Nikolai Reisner (SG Bornim): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Mattheo Rosslau (SG Bornim): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.
Johann Schmiedeke (FSV 63 Luckenwalde): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Dmytro Chornenkyi (RSV Eintracht 1949): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Can Cinar (Brandenburger SC Süd 05): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.
Christian Gotzmann (RSV Eintracht 1949): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Dustin Fussan (SG Bornim): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Joel Leandro Raspopov (Brandenburger SC Süd 05): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Tim Renno (SV Wacker 09 Ströbitz): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Ben Dayan Bleiß (BSG Stahl Brandenburg): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Moritz Stöckl (SG Bornim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.