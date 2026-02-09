A-Junior wechselt vom Halleschen FC in die Verbandsliga

Am kommenden Wochenende soll es so weit sein. Mit einem Auswärtsspiel beim SV Babelsberg 03 sollen die A-Junioren des Halleschen FC am Sonnabend in die zweite Saisonphase der U19-DFB-Nachwuchsliga starten. Schon in der Woche darauf wartet das Sachsen-Anhalt-Duell gegen den 1. FC Magdeburg.

Ein Spieler für die Offensive und Außenbahn wird dann aber nicht mehr für den HFC auflaufen: Lenox Schleusing hat die Hallenser im Winter verlassen. Der 19-Jährige ist vorzeitig den Schritt in den Herrenbereich gegangen und hat sich dem FSV Wacker Nordhausen in der Verbandsliga Thüringen angeschlossen. Im Nachbarbundesland steht der ehemalige Regionalligist aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz und steckt damit im Abstiegskampf.

Aus Nordhausen über Halle und Darmstadt zurück in die Heimat

Deshalb hat der FSV Wacker im Winter einiges in Bewegung gesetzt. Insgesamt vier Neuzugänge sicherte sich der Verbandsligist. Darunter auch Schleusing, der schon im Nachwuchs in Nordhausen gespielt hatte. Von dort war der Offensivspieler zum HFC gewechselt. Nach einem zweijährigen Intermezzo im Nachwuchs des Zweitligisten SV Darmstadt 98 zog es Schleusing im vergangenen Sommer zurück nach Halle. In neun der zwölf Vorrunden-Spiele in der DFB-Nachwuchsliga kam er seitdem für die HFC-Junioren zum Einsatz. Zum Spielerprofil: