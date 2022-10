A-Jugendderby in Biebrich Duell der Lokalrivalen in der U19-Hessenliga

Wiesbaden. Hessenliga-Derby am Sonntag (13 Uhr) in Biebrich: Die A-Jugend der Blauen empfängt den SV Wehen Wiesbaden. Der NLZ-Nachwuchs, Stand jetzt noch ungeschlagener Zweiter, geht natürlich als Favorit ins Rennen. Doch bei den Biebrichern dürfte gerade in diesem Spiel die Motivation besonders hoch sein. Der SVWW muss zuvor noch am Donnerstag (19.30 Uhr) beim Karbener SV ran.