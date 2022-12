Der Weg ist das Ziel: 05-Kapitän Brajan Gruda (Mitte) ist von zwei Gegenspielern nicht aufzuhalten. Foto: hbz/Jörg Henkel

A-Jugend von Mainz 05 im DFB-Pokal-Halbfinale Krönung des perfekten Halbjahres für die unbesiegte U19 von Mainz 05 +++ 5:2 gegen St. Pauli

Mainz. Als der rote Menschenknäuel am Ende der euphorisch angestimmten Humba abhebt und wie ein Gummiball über den Rasen hüpft, als die beste A-Jugend-Mannschaft Deutschlands ihre letzte Energie in diesen ausgelassenen Jubel-Pogo investiert, da hätte Benjamin Hoffmann die Szene am liebsten direkt eingefroren. Es ist das emotionale Jahresabschluss-Bild, das auf der ordentlich gefüllten Haupttribüne des Bruchwegstadion von unzähligen Smartphones aufgenommen wird. Und das so viel erzählt über diese verschworene Gemeinschaft, in der der Teamspirit eine so viel größere Rolle spielt als die Qualität jedes Einzelnen. Die perfekte Symbiose, die an diesem Sonntagvormittag mit dem 5:2 gegen den FC St. Pauli und den damit verbundenen Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale zur Krönung der perfekten Halbserie führt.

Best-of der Halbserie „Die Jungs“, sagt der vor Stolz strahlende U19-Coach von Mainz 05, „haben es komplett zu Ende gebracht. Sie haben sich nicht beirren lassen, sondern noch mal alles aus sich rausgeholt.“ Und alles dafür bekommen. „Das war Entertainment pur“, ergänzt Hoffmann, „tolle Unterhaltung – und darum geht es schließlich auch.“ Geschätzt etwas mehr als 1000 Zuschauer (offiziell 562) haben in diesen 97 Pokalminuten quasi ein Best-of der Halbserie geliefert bekommen. Einen selbstbewussten, souveränen Auftritt mit traumhaften Toren (Brajan Gruda 2x, Ivan Martinovic 2x, Lovis Bierschenk). Eine Mainzer Mannschaft mit großem Willen, enormer Einsatzbereitschaft und Mentalität – die obendrein richtig gut Fußball spielen kann. Egal, mit wem man an diesem Vormittag spricht, immer wieder hört man das Wörtchen Teamspirit heraus. Und dass man schon im Sommer früh gespürt habe, dass man bestens miteinander klar kommt und dass da etwas Besonders zusammenwächst. Im Kühlschrank Bruchwegstadion herrschen Minusgrade, doch beim Gedanken an seine Mannschaft wird Hoffmann ganz warm ums Herz. „Wenn einer unserer Kleinsten so ein Kopfballtor erzielt, weil er genau weiß, wo er hinzulaufen hat, wo es wichtig ist im richtigen Moment, dann ist das auch ein Sinnbild für dieses Team“, sagt der Coach, „ich könnte jetzt über jeden so eine Geschichte erzählen.“

Doch so erzählt sie Ivan Martinovic, der erwähnte Kopfballtorschütze und Doppelpacker in diesem DFB-Pokal-Halbfinale, einfach weiter: „Es ist echt Wahnsinn, dass wir so eine Mega-Serie hingelegt haben.“ In der Bundesliga unbesiegt an der Spitze, im Pokal-Wettbewerb unter den letzten vier Mannschaften. Mehr geht zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber es geht weiter, weiß auch Martinovic. „Und wir müssen einfach auf dem Boden bleiben und müssen genauso weitermachen. Dann werden wir auch am Ende belohnt.“ Im Frühjahr wollen sie dort weitermachen, wo sie nun aufgehört haben... Aufregende Woche für U19-Kapitän Brajan Gruda