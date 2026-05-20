A-Jugend krönt sich zum Meister der Kreisliga 2025/26 von Marcel Kunkel · Heute, 12:25 Uhr · 0 Leser

stehend Links: Renner Markus (Trainer) & Oswald Andreas (2. Vorstand), stehend rechts: Kunkel Marcel (Spartenleiter), Hannes Martin (Co-Trainer) – Foto: TSV Natternberg

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Großer Erfolg für jungen Natternberger: Die A-Jugend sicherte sich souverän die Meisterschaft in der Kreisliga-Saison 2025/26. Mit beeindruckenden 45 Punkten aus 16 Spielen und einem starken Torverhältnis von 55:13 ließ die Mannschaft der Konkurrenz keine Chance und steht verdient an der Spitze der Tabelle. Besonders bemerkenswert: Gleich elf Spieler aus der Meistermannschaft werden zur Saison 2026/27 den nächsten Schritt gehen und in den Herrenbereich aufrücken. Damit setzen die Nattern den eingeschlagenen Weg konsequent fort und bauen weiterhin auf die eigene Nachwuchsarbeit.

Spartenleiter Marcel Kunkel zeigt sich stolz auf die Entwicklung:

„Wir leisten im Jugendbereich gute Arbeit. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bei unseren Verantwortlichen in der Jugendabteilung bedanken. Trotz des Umbruchs, den die Fußballabteilung aktuell erlebt.“ Dass der Verein in den vergangenen Monaten auch einige Abgänge zu verzeichnen hatte, sieht Kunkel als Teil der aktuellen Neuausrichtung:

„Natürlich haben uns einige Spieler verlassen. Das hängt aber auch mit unserer Neuausrichtung zusammen.“