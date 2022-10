A-Jugend Kreispokal Finale in Roßdorf

Nach einem spannenden viertel Finale gegen die TSG 46 und einem überlegenden Halbfinale gegen die SG Arheiligen freuen wir uns auf ein auf das Finale am 22.10.2022 um 16 Uhr in ROßDORF AM ZHALWALD. Wir freuen uns auf viele Zuschauer für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.