Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: VfL Nordstemmen
A-Jugend des VfL qualifiziert sich für den EVI Cup
Zweiter Platz im Qualifikationsturnier sichert erstmals Startplatz
Die A Jugend des VfL Nordstemmen hat am vergangenen Samstag einen sportlichen Erfolg erzielt. Im Qualifikationsturnier für den A Jugend EVI Cup belegte das Team den zweiten Platz. Grundlage dafür waren eine Niederlage, ein Unentschieden sowie zwei Siege im Turnierverlauf.
Durch dieses Ergebnis ist der VfL in diesem Jahr erstmals mit zwei Mannschaften beim EVI Cup vertreten. Die Endrunde des Wettbewerbs findet in den kommenden Wochen statt. Der Verein verbindet mit der Teilnahme entsprechende Erwartungen an den Auftritt der A Jugend.