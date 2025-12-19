 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
A-Jugend des VfL qualifiziert sich für den EVI Cup

Zweiter Platz im Qualifikationsturnier sichert erstmals Startplatz

A-Jun.-BZL Han St. 4
Nordstemmen

Die A Jugend des VfL Nordstemmen hat am vergangenen Samstag einen sportlichen Erfolg erzielt. Im Qualifikationsturnier für den A Jugend EVI Cup belegte das Team den zweiten Platz. Grundlage dafür waren eine Niederlage, ein Unentschieden sowie zwei Siege im Turnierverlauf.

Durch dieses Ergebnis ist der VfL in diesem Jahr erstmals mit zwei Mannschaften beim EVI Cup vertreten. Die Endrunde des Wettbewerbs findet in den kommenden Wochen statt. Der Verein verbindet mit der Teilnahme entsprechende Erwartungen an den Auftritt der A Jugend.

