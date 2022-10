A-Jugend des VfB Hilden benötigt gegen Oberhausen Erfolgserlebnis Der Aufsteiger erhält für seine Leistungen in der A-Junioren-Bundesliga viel Lob, aber bislang keine Punkte. Gegen Rot-Weiß Oberhausen wird es richtungsweisend.

Gelingt den A-Junioren des VfB 03 Hilden endlich der langersehnte erste Saisonsieg in der Bundesliga, nachdem die Schützlinge von Coach Philipp Schütz nach der jüngsten 0:2-Niederlage beim Vierten VfL Bochum punktlos die rote Laterne übernahmen? Am siebten Spieltag handelt es sich im Kellerduell gegen Rot-Weiß Oberhausen für beide Teams um ein richtungsweisendes Spiel (Samstag, 13 Uhr, Am Bandsbusch). Die Gäste belegen nach zwei Siegen mit sechs Punkten (6:12 Tore) den ersten Abstiegsrang (12.), nachdem man beim 1. FC Köln (2:1) und in Preußen Münster (1:0) wichtige Dreier landen konnte.