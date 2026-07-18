A-Jugend des TuS Holzkirchen steigt auf – Trainerduo hört auf

Die A-Junioren des TuS Holzkirchen haben die Meisterschaft geholt und steigen in die Bezirksoberliga auf. Das Trainerteam Riccardo Ferraro und Felix Döring verabschiedet sich aus privaten Gründen.
Wenn Freunde miteinander Sport machen, kann dabei etwas Großes herauskommen. So wie bei den Holzkirchner A-Junioren, die sich nach ihrem Abstieg im vergangenen Jahr direkt wieder in die Bezirksoberliga kämpften (wir berichteten). „Diese Truppe war echt besonders“, beschreiben die Trainer Riccardo Ferraro und Felix Döring ihre Mannschaft, die im Kern von klein auf befreundet war und miteinander spielte. Zu den elf Etablierten kamen vier Jungjahrgänge aus der eigenen B-Jugend sowie fünf Neuzugänge von außerhalb, die hier mit ihren Freunden kicken wollten.
Dass es untereinander so funktionierte, sei ein wichtiger Faktor für den Erfolg gewesen. „Für uns Trainer stimmungstechnisch recht einfach“, beschreibt Döring, wie nach dem ersten Schock des Abstiegs alle schnell wieder nach vorn schauten. Den Coaches ging es dabei nicht um Siege und Platzierungen. „Jeder hatte Spaß, sich selbst zu verbessern, und wir als Trainerteam haben unser Bestes getan, dafür den bestmöglichen Raum zu geben.“
Die Trainer gingen mit bestem Beispiel voran, arbeiteten in stundenlangen Diskussionen und Telefonaten die vergangene Saison auf und planten für die neue nicht mehr mit festen Zielen. Leitplanken sollten ihnen die Richtung vorgeben und das Team auf dem richtigen Weg halten. „Egal wie groß oder bedeutsam eine Entscheidung war, sie musste immer innerhalb unserer Leitplanken sein.“
Schnell merkten die Holzkirchner, dass sie mit neuen Ideen jedem Spieler im Training mit kleinen Spielformen mehr Nettospielzeit mit Aktionen, Zweikämpfen und Abschlüssen verschaffen und ihre Kondition verbessern konnten. „So haben wir an Effektivität und Qualität das ganze Jahr über mehr gemacht als die anderen.“ Was umso erfolgreicher war, da jeder Spieler motiviert dabei war.
Schon in den Pokalspielen zeichnete sich im Vergleich mit den anderen Kreisligen ab, wie stark Holzkirchen war. Dabei sei ihr Ziel immer nur das nächste Spiel gewesen und sich für das Saisonende gut in Stellung zu bringen. Von Meisterschaft sprachen sie erstmals auf der Schlussgeraden und holten diese schließlich mit 33 Punkten, 55:11 Toren und einer einzigen Niederlage am vierten Spieltag gegen Grünwald. Hinter dem TuS lauerten Pöcking und Neuried auf einen Ausrutscher.
Während die Meistermannschaft in Feierlaune ist, haben die Offiziellen begonnen, für die kommende Saison zu planen. Ohne Neuzugänge werde es nicht klappen, ist man sich beim TuS bewusst. Mit dem nachrückenden Jahrgang allein können die Lücken durch altersbedingte Abgänge nicht aufgefangen werden.
„Viel Arbeit für den sportlichen Leiter, der relativ schnell einen neuen Kader zusammenbauen muss“, sagt Döring. Dazu braucht es auch ein neues Trainerteam, denn das bewährte Gespann wird nächstes Jahr nicht mehr an der Seitenlinie stehen. „Für uns beide waren es schöne Jahre, aber aus privaten Gründen brauchen wir die Zeit gerade für andere Dinge“, erklärt Döring. „Wie lang die Pause sein wird, wird sich ergeben.“