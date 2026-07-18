A-Jugend des TuS Holzkirchen steigt auf – Trainerduo hört auf Fußball in Holzkirchen von Heidi Siefert · Heute, 11:39 Uhr · 0 Leser

Meistermannschaft: Die A-Jugend des TuS Holzkirchen spielt in der anstehenden Saison wieder in der Bezirksoberliga. – Foto: Privat

Die A-Junioren des TuS Holzkirchen haben die Meisterschaft geholt und steigen in die Bezirksoberliga auf. Das Trainerteam Riccardo Ferraro und Felix Döring verabschiedet sich aus privaten Gründen.

Wenn Freunde miteinander Sport machen, kann dabei etwas Großes herauskommen. So wie bei den Holzkirchner A-Junioren, die sich nach ihrem Abstieg im vergangenen Jahr direkt wieder in die Bezirksoberliga kämpften (wir berichteten). „Diese Truppe war echt besonders“, beschreiben die Trainer Riccardo Ferraro und Felix Döring ihre Mannschaft, die im Kern von klein auf befreundet war und miteinander spielte. Zu den elf Etablierten kamen vier Jungjahrgänge aus der eigenen B-Jugend sowie fünf Neuzugänge von außerhalb, die hier mit ihren Freunden kicken wollten. Dass es untereinander so funktionierte, sei ein wichtiger Faktor für den Erfolg gewesen. „Für uns Trainer stimmungstechnisch recht einfach“, beschreibt Döring, wie nach dem ersten Schock des Abstiegs alle schnell wieder nach vorn schauten. Den Coaches ging es dabei nicht um Siege und Platzierungen. „Jeder hatte Spaß, sich selbst zu verbessern, und wir als Trainerteam haben unser Bestes getan, dafür den bestmöglichen Raum zu geben.“

Die Trainer gingen mit bestem Beispiel voran, arbeiteten in stundenlangen Diskussionen und Telefonaten die vergangene Saison auf und planten für die neue nicht mehr mit festen Zielen. Leitplanken sollten ihnen die Richtung vorgeben und das Team auf dem richtigen Weg halten. „Egal wie groß oder bedeutsam eine Entscheidung war, sie musste immer innerhalb unserer Leitplanken sein.“ Schnell merkten die Holzkirchner, dass sie mit neuen Ideen jedem Spieler im Training mit kleinen Spielformen mehr Nettospielzeit mit Aktionen, Zweikämpfen und Abschlüssen verschaffen und ihre Kondition verbessern konnten. „So haben wir an Effektivität und Qualität das ganze Jahr über mehr gemacht als die anderen.“ Was umso erfolgreicher war, da jeder Spieler motiviert dabei war.