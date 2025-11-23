A-Jugend des Rheydter SV hat sich in zwei Jahren sehr gut entwickelt

Die Entwicklung, die der altehrwürdige Rheydter Spielverein im Amateurfußball in den vergangenen zwei Jahrzehnten genommen hat, kann auch einem neuralen Fan des lokalen Fußballs durchaus das Herz bluten lassen. Bis 2005 noch in der damaligen Verbandliga (heute Oberliga) aktiv, folgte der Absturz. 2014 gab es letztmals Landesliga-Fußball beim "Spö", inzwischen ist die Kreisliga A die Realität, dort allerdings haben die Rheydter nun berechtigte Aufstiegsambitionen. Es gibt eine Art Aufbruchstimmung, die auch den Jugendbereich durchaus miterfasst hat.

Denn auch der Nachwuchs in Rheydt hat mächtig gelitten, die Frage, welcher Umstand hier welchen zur Folge hatte, dürfte ähnlich ergebnislos verlaufen wie die Suche nach der Antwort auf die berühmte Frage mit dem Huhn und dem Ei. Die A-Jugend jedenfalls, die seit 2024 von Bilal Özer verantwortlich gecoacht wird, hat seither durchaus schon aufhorchen lassen.

Übernommen hat Özer das Team seinerzeit kurz vor den Qualifikationsspielen. "Zu der Zeit war es wirklich noch sehr schwierig. Aber wir haben es dann wirklich geschafft, die Qualifikation für die Sonderliga zu schaffen", schildert der Coach den ersten, frühen Erfolg des Teams in seiner Amtszeit. Mit der Mannschaft, die zu dieser Zeit komplett aus dem jüngeren Jahrgang der U19 bestand, folgte ein achtbarer zehnter Tabellenplatz in der ersten Spielzeit. Dass der Trainer Ambitionen hat, zeigt auch der Umstand, dass dieses Resultat für ihn "in Ordnung" war. "Da haben wir auch viel auf die Schnauze bekommen, das hatte aber einen guten Lerneffekt für die Jungs."

Vor allem muss sich Özer aber damit auseinandersetzen, dass er nicht automatisch neue Spieler aus der B-Jugend erhält, wenn Akteure aus seinem Kader die Altersgrenze erreichen. Eine B-Jugend hat der Spielverein nämlich derzeit nicht. "Demnach muss ich immer die Augen offenhalten und die Spieler für unser Team selbst nach Rheydt lotsen", erklärt er. In diesem Zusammenhang lobt er besonders die generell gute Zusammenarbeit im Verein. "Das Trainerteam der Ersten Mannschaft um Arian Gerguri hat mir da immer viel geholfen, Timo Böcken war ja zunächst im Trainerteam bei mir. Auch Markus Horsch hat da viel getan", lässt Özer nicht unerwähnt.

Der ganz große Triumph gelang der A-Jugend des RSV dann bei der Hallen-Stadtmeisterschaft, als Özers Jungs sensationell den Siegerpokal in Händen halten durften. Im Finale gab es ein dramatisches 4:3 gegen den 1. FC Mönchengladbach, sicherlich eine der dicken Überraschungen des Vorjahres (hier nachlesen). Nun steht in Kürze die Titelverteidigung an. "Die Jungs sind auf jeden Fall motiviert, vor dieser tollen Kulisse wieder alles zu geben", zeigt sich Özer sicher, für den der RSV, sein Jugendverein, nach eigener Aussage eine Herzensangelegenheit ist.

Auch mit der laufenden Saison in der Sonderliga ist der Coach recht zufrieden, aktuell ist das Team mit elf Punkten aus sieben Spielen Sechster von 13 Teams. Am Samstag wurde die Partie in Kapellen abgesagt, davor gab es ein 1:1 gegen Spitzenreiter SV Bedburdyck-Gierath. Eines der Hauptziele ist aber natürlich, Spieler für die Erste Mannschaft auszubilden, und diese dann auch im Verein zu halten. Das ist etwa bei Spielern wie Baris Ibrahim Dalbun oder Mohamedyasine Belhamri schon gelungen - und der Weg soll natürlich fortgesetzt werden.