A-Jugend der SGM AHP steigt in die Verbandsstaffel auf

Im zweiten Landesstaffeljahr konnten die Jungs in 21 Spielen nicht geschlagen werden und krönten sich am vergangenen Samstag beim 3:0-Sieg in Weingarten zum verdienten Meister der Landesstaffel süd.



"Das ist sowas von surreal, was hier dieses Jahr passiert ist und wie schnell wir die letzten Jahren gewachsen sind", so Erfolgstrainer Jürgen Partsch. Immerhin konnte man sich gegen so namhafte Mannschaften wie TSG Balingen, SSV Ehingen Süd, TSV Berg und Zimmern behaupten.