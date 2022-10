A-Jugend der SG Sonnenhof siegt Georgios Agapitos erzielt das goldene Tor

Vor der Pause tasteten sich beide Teams hauptsächlich ab. Die Hausherren hatten die größeren Spielanteile, konnten es aber nicht in Tore ummünzen. In der 67. Minute flankte Wassili Kitmiridis auf den zweiten Pfosten, wo Nico Engel große Übersicht bewies. Der 18-Jährige, der in dieser Saison bereits drei Tore in elf Oberliga-Partien für Großaspachs Erste erzielte, glänzte als Vorbereiter. Das 1:0 erzielte Georgios Agapitos. Dabei blieb es, obwohl der Sieg noch einmal in Gefahr geriet, als die SG das Spiel verletzungsbedingt in Unterzahl beenden musste. Von Trainer Markus Nohl gab es ein „großes Kompliment an meine Mannschaft, die sich für den hohen Aufwand belohnt hat“.