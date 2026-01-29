A-Jugend der JSG setzt auf Kontinuität – Trainerteam verlängert

JSG Museum - Instagram

Kontinuität statt Umbruch: Die A-Jugend der JSG Mesum/Hauenhorst/St. Arnold geht auch in der Saison 2026/27 mit dem bewährten Trainerteam an den Start. Jochen Jahnke, Yvo Zielinsky, Hakan Ata und Moritz Brüggemann haben ihre Zusage gegeben und setzen damit frühzeitig ein klares Zeichen für Stabilität und nachhaltige Nachwuchsarbeit.

Obwohl die Rheiner Stadtmeisterschaften und damit die Halbzeit der laufenden Saison noch keine vier Wochen zurückliegen, richtet sich der Blick der Verantwortlichen bereits nach vorne. Hintergrund ist vor allem die Entwicklung der Spieler aus den älteren Jahrgängen, von denen viele ab dem kommenden Sommer den Sprung in die Seniorenmannschaften schaffen sollen.

„Die Entwicklung der Spieler, von denen bereits in der Hinrunde viele in die Trainingseinheiten der Senioren integriert wurden, steht bei uns klar im Vordergrund“, betont Cheftrainer Jochen Jahnke und verweist dabei ausdrücklich auf die enge Abstimmung mit den Trainerteams der Senioren. Diese Zusammenarbeit bewertet auch Yvo Zielinsky als entscheidenden Erfolgsfaktor: „Man merkt, wie die Zusammenarbeit der Vereine Früchte trägt. Wir entwickeln die Jungs auf ihrem Weg in den Seniorenfußball weiter und schaffen damit eine sehr hohe Durchlässigkeit.“