A gmade Wies zum Auftakt eines historischen Jahres?

Lisa Käser (links) und Kolleginnen starten ins Pflichtspieljahr. – Foto: Alfred Brumbauer

Wenn man während der Winterpause, die im Falle der Frauen-Bayernliga auch tatsächlich mit der Halbzeit der Spielzeit einhergeht, Spitzenreiter ist, dann will man auch Meister werden. "Soll ich sagen, wir wollen absteigen?", geht Florian Spiller in seiner gewohnt direkten Art und Weise, die nur wenig Interpretationsspielraum lässt, auf die These zum Einstieg ein. Der Trainer des FC Ruderting ist kein Mann der großen Worte. Das jedoch, was er sagt, sitzt. Ein weiteres Beispiel vor dem Auftakt der Rück- und Frühjahrsrunde gegen Bad Aibling am Samstag? "Auch wenn eigentlich einen Satz kaputt macht, ist das eigentlich ein Pflichtsieg."

Hinter dem einzigen niederbayerischen Vertreter in der Frauen-Bayernliga liegt eine holprige Vergangenheit, für die weder Funktionäre noch Trainer oder Team verantwortlich waren. Wie so viele Mannschaften machte auch Schwaiberger, Madl & Co. der Winter, der in den vergangenen Monaten wieder einmal einer war, zu schaffen. "Zudem ist es echt schwierig, im unmittelbaren Umkreis Gegner auf unserem Niveau zu finden", ist Spiller einmal mehr ehrlich.

So testete man unter anderem gegen die männliche U17 des SV Schalding-Heining (0:8) - und auch zum niederbayerischen Gipfeltreffen der Frauen ist es gekommen (4:1-Sieg gegen Frauenbiburg). Ordentlich Selbstvertrauen holen konnte sich der FCR zudem in der Halle. Als niederbayerischer und bayerischer Hallenmeisterschaft erreichte man bei der Süddeutschen einen beachtlichen zweiten Platz. "Das war ein Goodie. Ich denke nicht, dass die Spiele unterm Dach negative Auswirkungen haben werden. Weil wir erstmals mit einer gemischten Mannschaften angetreten sind, war die Hallensaison sehr gut für die Stimmung im gesamten Verein."

Man fühlt sich insgesamt gerüstet für den Pflichtspielstart. Dass zum Auftakt mit Bad Aibling ein Kellerkind wartet, ist einerseits gefährlich, weil Ruderting eigentlich nur verlieren kann. Andererseits: "Wir können richtig schön reingrooven und eventuell noch nachjustieren. Ein dankbarer Gegner, auch wenn man Bad Aibling nicht im Vorbeigehen schlägt - das weiß man nicht nur in Forstern." Dennoch: Ein Dreier gegen die Oberbayern ist fest eingeplant.

In eine ähnliche Kerbe schlägt Aibling-Coach Christian Sinzinger. "Alles andere als eine Niederlage von uns wäre eine Sensation", spricht er Klartext. Nach einer guten Vorbereitung sei das Ergebnis im letzten Testspiel ein "Schlag ins Gesicht" gewesen. Gegen Frauenbiburg setzte es ein 1:7. "Es ist ersichtlich, dass wir uns im Überlebensmodus befinden. Wir müssen Punkte anschreiben, egal gegen welches Team. Hierzu gehört auch Ruderting."

Doch der FC hat etwas dagegen. Denn: Wenn man während der Winterpause, die im Falle der Frauen-Bayernliga auch tatsächlich mit der Halbzeit der Spielzeit einhergeht, Spitzenreiter ist, dann will man auch Meister werden. Mit der Regionalliga winkt der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Wobei dann, doch ganz typisch Trainer, Florian Spiller noch etwas los werden will: "Auch Zweiter in der Bayernliga ist ein beachtlicher Erfolg..."