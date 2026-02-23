9:9 zwischen UMMAH SPORTS und OSC 04 intensives Spiel mit viel Respekt von Marcel Nabil El Hadra · Heute, 23:06 Uhr · 0 Leser

Durch einen Heimrechttausch wurde die Partie zwischen UMMAH SPORTS Wuppertal und OSC Rheinhausen in Wuppertal ausgetragen. Die Gäste aus Duisburg reisten dabei mit nur vier Feldspielern und einem Torwart an. Dafür gebührt ihnen großer Respekt, denn über die gesamte Spielzeit ohne Wechselspieler anzutreten, ist alles andere als selbstverständlich. Hinzu kommt, dass sich viele Spieler beider Mannschaften im Ramadan befinden und entsprechend fasteten. UMMAH SPORTS startete gut in die Partie und erspielte sich mehrere Chancen, verpasste es jedoch, früh in Führung zu gehen. Rheinhausen zeigte sich effizienter und nutzte seine Möglichkeiten konsequent, sodass die Gäste zwischenzeitlich auf 5:1 davonzogen. Erst kurz vor der Pause konnte UMMAH SPORTS verkürzen und auf 5:3 herankommen. Mit diesem Spielstand ging es nach 20 Minuten in die Halbzeit.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine offene Begegnung. Rheinhausen probierte es phasenweise mit dem Flying Keeper, was UMMAH SPORTS nutzte, um das Spiel zu drehen und sich eine Zwei bzw. Drei-Tore-Führung zu erspielen. Doch die Gäste stellten wieder um und kämpften sich zurück. Beim Stand von 9:7 gab es ein Timeout und da war die Partie völlig offen. Rheinhausen verkürzte zunächst auf 9:8 und erzielte anschließend auch noch den 9:9-Ausgleich. In der Schlussphase hatten beide Teams noch Möglichkeiten auf den Siegtreffer, doch letztlich blieb es bei einem insgesamt gerechten Unentschieden.