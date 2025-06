99 Drittliga-Spiele: Wacker angelt sich Ex-RB-Kicker Sorge

Bei den Roten Bullen spielte der 1,94 Meter große Defensivspezialist in der U17- sowie U19-Regionalliga und schaffte zu Beginn der Spielzeit 2012/2013 den Sprung in den Herrenbereich, wo er über drei Jahre hinweg insgesamt 80 Einsätze für die zweite Mannschaft verzeichnete und damit maßgeblichen Anteil an den beiden direkt aufeinanderfolgenden Aufstiegen von der Sachsenliga in die Regionalliga Nordost hatte. In seiner Regionalliga-Premierenspielzeit stand der gebürtige Leipziger in 32 Begegnungen auf dem Rasen und erzielte dabei drei Treffer. Sowohl in der zweiten Aufstiegssaison 2014/2015 als auch in der Regionalliga Nordost führte Sorge die Mannschaften außerdem als Kapitän aufs Spielfeld. Es folgten drei Spielzeiten in der Dritten Liga beim FSV Zwickau, woraufhin er 2020 mit Türkgücü München den Aufstieg von der Regionalliga Bayern in die dritthöchste Spielklasse schaffte und in den beiden Folgesaisons als wichtiger Stammspieler (57 Spiele, fünf Tore) und zuletzt erneut als Kapitän gesetzt war. Auch nach seinem anschließenden Wechsel zurück nach Sachsen verzeichnete Sorge für seinen neuen Club FC Erzgebirge Aue in der Saison 2022/2023 insgesamt 26 Drittliga-Einsätze, woraufhin der 32-Jährige sich für einen Wechsel in die Regionalliga Südwest zu den Kickers Offenbach entschied. In den vergangenen beiden Spielzeiten absolvierte er 43 Partien für die Hessen, wobei ihm vier Treffer gelangen. Ab der Saison 2025/2026 wird Alexander Sorge für den SV Wacker Burghausen mit der Rückennummer 13 auflaufen.