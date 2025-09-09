Bitteres Aus für Schweinfurt – Foto: Ryan Evans, Julien Christ/Sche

9:8 nach Elferkrimi – Viktoria Aschaffenburg wirft Schweinfurt raus! Unterfranken-Derby am Dienstagabend: Regionalligist behält im Elfmeterschießen die Nerven Verlinkte Inhalte präsentiert von Totopokal Schweinfurt Aschaffenb.

Viktoria Aschaffenburg hat im Toto-Pokal-Achtelfinale für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Vor 1.092 Zuschauern im Stadion am Schönbusch setzten sich die Blau-Weißen nach 90 intensiven Minuten und einem dramatischen Elfmeterschießen mit 9:8 gegen den Drittligisten 1. FC Schweinfurt 05 durch.

Für beide Teams war das Pokal-Duell eine willkommene Abwechslung vom Liga-Frust: Die Viktoria steckt in der Regionalliga Bayern mit nur vier Punkten und mageren 1:12 Toren im Tabellenkeller, die Nullfünfer zieren als Aufsteiger in die 3. Liga nach vier Niederlagen ohne eigenen Treffer das Tabellenende.

Von einem Klassenunterschied war an diesem Abend nichts zu spüren. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr: Benjamin Baier überraschte die Schweinfurter Defensive mit einem frechen Schuss und markierte das 1:0 (11.). Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten – Nico Grimbs drückte den Ball nach Vorarbeit von Joshua Endres über die Linie (22.). Als sich die Gäste wieder gefangen hatten, patzten sie erneut: Ein Fehler in der Abwehr leitete den erneuten Rückstand ein, Eren Bozan nutzte die Einladung eiskalt zum 2:1 (37.). Nach der Pause blieb das Spiel offen und intensiv. Michael Dellinger glich nach einer feinen Kombination zum 2:2 aus (59.) und brachte die Gäste zurück ins Spiel. In der turbulenten Schlussphase drängten beide Mannschaften vehement auf die Entscheidung – Chancen auf beiden Seiten machten das Derby zum echten Nervenkrimi. Die Gelb-Rote Karte gegen Nils Piwernetz (90.) schwächte Schweinfurt zusätzlich und erhöhte den Druck auf die Nullfünfer.