97. & 98. Minute: Nico Karger sorgt für Pipinsried-Sieg in Geretsried

Mit zwei blauen Augen ist der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried am Freitagabend bei seinem Auswärtsspiel in Geretsried davongekommen. Durch zwei von Nico Karger verwandelte Elfmeter in der 97. und 98. Minute gewann der FCP mit 2:0. Bei zum Teil widrigen äußeren Umständen fuhren die Gäste damit einen nicht unverdienten Sieg ein.

Gegen Ende der Partie wurde es nicht nur stockdunkel, sondern es überschlugen sich die Ereignisse: In der siebten Minute der Nachspielzeit zeigte der einmal mehr souverän auftretende Schiedsrichter Stefan Treiber zum Entsetzen der Gastgeber auf den Punkt. Elfmeter für Pipinsried.

Der Ball war nach einer FCP-Chance durch den Strafraum Richtung Außenlinie getrudelt. FC-Stürmer Florian Gebert sprintete hinterher, gefolgt von TuS-Keeper Cedomir Radic. Dieser senste Gebert an der linken Kante innerhalb des Strafraums um – Elfer. Wieso der Keeper so handelte, wird wohl sein Geheimnis bleiben. Den fälligen Strafstoß verwandelte Nico Karger gewohnt sicher.

Nach dem Anstoß liefen alle Geretsrieder nach vorne. Die Pipinsrieder jagten ihnen den Ball jedoch gleich wieder ab und fuhren ihrerseits durch Mario Götzendörfer einen Konter. Götzendörfer wurde im Strafraum von den Füßen geholt. Wieder Elfmeter. Wieder Karger. Wieder drin.

Auf der Gastgeberseite herrschten Ärger und das blanke Entsetzen, beim Gast, naturgemäß, Freude und Glückseligkeit pur.

Trainer Steinberger stellt gleich auf sechs Positionen um

Zum Abschluss der dritten Englischen Woche in Folge war beim FC Pipinsried nochmals das große Stühlerücken angesagt. Allerdings nicht freiwillig, denn es galt, einige personelle Rückschläge zu verdauen. Torwart Dominik Bals musste kurzfristig passen, denn eine Verletzung, die er sich im Pokalspiel am vergangenen Dienstag gegen Burghausen zugezogen hatte, ließ einen Einsatz nicht zu. Für ihn kam Max Engl zurück zwischen die Pfosten, der seine Sache sehr gut machte.

Zudem mussten die Pipinsrieder auf Abwehrchef Tobias Schröck (Entzündung im Sprunggelenk), Sebastian Keßler (Rot-Sperre) und die angeschlagenen Benedikt Wiegert und Valdrin Konjuhi verzichten. Wie der Sportliche Leiter des FCP, Johannes Müller, bereits im Vorfeld angekündigt hatte, spielte, wer fit war.

Die Mannschaft wurde gleich auf sechs Positionen mehr oder weniger freiwillig umgestellt: Engl für Dominik Bals im Tor, in die Abwehr rückten Max Dombrowka und Angelo Mayer, ins Mittelfeld Pablo Benitez-Rodriguez und Jaroud Kanze. Vorne spielte Florian Gebert erstmals auf seiner angestammten Position als Mittelstürmer. Die Pipinsrieder Bank war trotz der Ausfälle mit unter anderem Fabian Benko, Nico Karger und Jonas Lindner durchaus prominent besetzt.

Pünktlich zum Spielbeginn begann es zu regnen, phasenweise goss es während des Spiels wie aus Kübeln. Nach einer kurzen Abtastphase übernahm der FCP das Kommando. Angetrieben von den überragenden Alexander Lungwitz und Angelo Mayer, spielte sich Pipinsried nach und nach eine Überlegenheit heraus.

Dabei blieb der Gastgeber in Umschaltmomenten immer wieder gefährlich. Die beste Chance zur Führung hatte der TuS in der 51. Minute, als Srdan Ivkovic nach einem Konter das Ziel um Zentimeter verfehlte. In der Folge verflachte die Partie etwas, viele Fehlpässe sorgten für viel Unruhe auf dem Platz.

Richtig Fahrt nahm die Partie nach der Roten Karte für Lukas Kellner (79.) auf. Die Pipinsrieder, die nun ihre Routiniers Benko, Karger und Lindner brachten, hatten Chancen im Minutentakt. Allerdings konnte Geretsried durch schnelle Umschaltaktionen immer wieder Nadelstiche setzen. Als alles auf ein torloses Remis hinauslief, leisteten sich die Gastgeber dann die beiden Fehler, die letztendlich in allerletzter Minute das Match entschieden.