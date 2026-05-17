96 verspielt Relegationschance im wilden Saisonfinale

Die Enttäuschung war in der Heinz von Heiden Arena mit dem Schlusspfiff greifbar. Während sich die Spieler des 1. FC Nürnberg nach dem späten Ausgleich feierten, sanken viele Profis von Hannover 96 enttäuscht zu Boden. Nach einem Spiel voller Wendungen, Tempo und Emotionen reichte das 3:3 den Niedersachsen nicht, um die Relegation zur Bundesliga zu erreichen. Vor 49.000 Zuschauenden begann die Partie zunächst vorsichtig. Christian Titz musste auf den angeschlagenen Noel Aseko verzichten und brachte dafür Kolja Oudenne sowie Waniss Taibi in die Startelf. Mit zunehmender Spielzeit gewann Hannover an Kontrolle und erspielte sich erste gute Möglichkeiten. Besonders Daisuke Yokota hätte die Gastgeber früh in Führung bringen können, scheiterte aus kurzer Distanz jedoch am stark reagierenden Jan Reichert.

Hannover antwortet zweimal stark Stattdessen traf auf der Gegenseite Mohamed Ali Zoma. Der Nürnberger Angreifer zog von links nach innen und traf präzise ins kurze Eck zur Führung für die Gäste (25.). Hannover zeigte sich davon jedoch kaum beeindruckt. Nur fünf Minuten später kombinierten sich Oudenne und Taibi sehenswert durch die Nürnberger Hälfte, ehe der Franzose den Ball mit links traumhaft in den Winkel setzte. Es war der verdiente Ausgleich in einer intensiven Partie. Die Gastgeber blieben dran und drängten vor der Pause auf das zweite Tor. Erneut scheiterte Yokota an Reichert, ehe kurz vor dem Halbzeitpfiff doch noch Jubel aufkam. Mustapha Bundu legte clever für Taibi auf, der den Ball platziert zur 2:1-Führung ins Eck schob (45.). Kurz darauf sorgte ein zurückgenommener Handelfmeter nach VAR-Eingriff zusätzlich für Diskussionen.