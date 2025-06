96 Teams: FC Niederwinkling setzt bayernweit Maßstäbe

Der FC Niederwinkling wappnet sich gerade wieder für eines der Nachwuchsevents schlechthin in der Region Ostbayern. Am kommenden Wochenende werden wieder 96 (!) Teams von der G- bis zur E-Jugend am "Lohoff-Edelstahltechnik-Cup" teilnehmen. Damit ist das Jugendturnier eines der größten seiner Art in ganz Bayern und mittlerweile weit über Grenzen des Landkreises Straubing-Bogen hinaus bekannt.