96 schließt letzte Lücke: Steinmann kommt aus Freiburg

Kurz nach dem Saisonstart bekommt Christian Titz eine weitere Alternative für seine Defensive. Hannover 96 leiht Karl Steinmann bis zum Saisonende vom SC Freiburg aus. Der 1,86 Meter große Rechtsfuß ist vornehmlich auf der rechten Abwehrseite zu Hause, kann aber auch auf der linken Seite eingesetzt werden. Eine Kaufoption nennt der Klub nicht.
Damit reagieren die Niedersachsen auf eine noch offene Stelle im Kader. „Auf der rechten Defensivseite schließen wir mit der Verpflichtung eine offene Planstelle“, sagt Sportdirektor Ralf Becker. Steinmann sei „ein junger, sehr gut ausgebildeter Defensivspieler“, der sich in Hannover beweisen und den Konkurrenzkampf auf den Schienenpositionen erhöhen solle.
Für Steinmann bedeutet der Wechsel den vorläufigen Abschied von jenem Verein, bei dem er fast seine gesamte fußballerische Ausbildung erhalten hat. Seine ersten Schritte machte der gebürtige Freiburger beim VfR Merzhausen, 2016 wechselte er in die Freiburger Fußballschule. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften und erreichte mit der U19 in der Saison 2023/24 das Finale des DFB-Pokals der Junioren. Erst nach Verlängerung unterlagen die Freiburger dort der TSG Hoffenheim mit 2:3.
Im Sommer 2024 rückte Steinmann in die U23 auf und etablierte sich in der Regionalliga Südwest schnell als Stammkraft. In zwei Spielzeiten absolvierte er 52 Regionalligapartien, erzielte drei Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Seine Leistungen brachten ihn zunehmend in die Nähe der Freiburger Profimannschaft.
In der vergangenen Saison gehörte der Außenverteidiger sowohl in der Bundesliga als auch in der UEFA Europa League mehrfach zum Spieltagskader, ohne allerdings eingesetzt zu werden. Für die Saison 2026/27 beförderte ihn Freiburgs Cheftrainer Julian Schuster fest in den Bundesligakader, auch die Sommervorbereitung absolvierte Steinmann bei den Profis. Die ersten Pflichtspielminuten auf diesem Niveau soll er nun allerdings nicht im Breisgau, sondern möglichst in Hannover sammeln.
„Ich hatte sofort den Eindruck, dass 96 der richtige Ort für mich ist, um den nächsten Schritt zu machen und Erfahrungen zu sammeln“, sagt Steinmann. Er wolle sich schnell in die Mannschaft integrieren und seine Qualitäten einbringen.
Für Hannover liegt der Reiz des Transfers vor allem in Steinmanns Perspektive. Der 20-Jährige bringt eine komplette Ausbildung aus einem der renommierten deutschen Nachwuchsleistungszentren und bereits reichlich Erfahrung im Herrenfußball mit, wartet aber noch auf seinen Durchbruch im Profibereich. Bei 96 bekommt er nun die Möglichkeit, sich in der 2. Bundesliga dafür zu empfehlen.
Lange auf seinen Einstieg warten muss der Neuzugang nicht. Wenn Hannover 96 am Dienstag die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 aufnimmt, soll Steinmann erstmals unter Christian Titz mit seinen neuen Mannschaftskollegen trainieren.