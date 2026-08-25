96 schließt letzte Lücke: Steinmann kommt aus Freiburg Hannover 96 legt in der Defensive noch einmal nach. Der 20 Jahre alte Karl Steinmann wird für die laufende Saison vom Bundesligisten SC Freiburg ausgeliehen und soll vor allem den Konkurrenzkampf auf der rechten Seite erhöhen. von red · Heute, 11:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: H96

Kurz nach dem Saisonstart bekommt Christian Titz eine weitere Alternative für seine Defensive. Hannover 96 leiht Karl Steinmann bis zum Saisonende vom SC Freiburg aus. Der 1,86 Meter große Rechtsfuß ist vornehmlich auf der rechten Abwehrseite zu Hause, kann aber auch auf der linken Seite eingesetzt werden. Eine Kaufoption nennt der Klub nicht.

Damit reagieren die Niedersachsen auf eine noch offene Stelle im Kader. „Auf der rechten Defensivseite schließen wir mit der Verpflichtung eine offene Planstelle“, sagt Sportdirektor Ralf Becker. Steinmann sei „ein junger, sehr gut ausgebildeter Defensivspieler“, der sich in Hannover beweisen und den Konkurrenzkampf auf den Schienenpositionen erhöhen solle. Für Steinmann bedeutet der Wechsel den vorläufigen Abschied von jenem Verein, bei dem er fast seine gesamte fußballerische Ausbildung erhalten hat. Seine ersten Schritte machte der gebürtige Freiburger beim VfR Merzhausen, 2016 wechselte er in die Freiburger Fußballschule. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften und erreichte mit der U19 in der Saison 2023/24 das Finale des DFB-Pokals der Junioren. Erst nach Verlängerung unterlagen die Freiburger dort der TSG Hoffenheim mit 2:3.

52 Regionalligaspiele – aber noch kein Profidebüt Im Sommer 2024 rückte Steinmann in die U23 auf und etablierte sich in der Regionalliga Südwest schnell als Stammkraft. In zwei Spielzeiten absolvierte er 52 Regionalligapartien, erzielte drei Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Seine Leistungen brachten ihn zunehmend in die Nähe der Freiburger Profimannschaft. In der vergangenen Saison gehörte der Außenverteidiger sowohl in der Bundesliga als auch in der UEFA Europa League mehrfach zum Spieltagskader, ohne allerdings eingesetzt zu werden. Für die Saison 2026/27 beförderte ihn Freiburgs Cheftrainer Julian Schuster fest in den Bundesligakader, auch die Sommervorbereitung absolvierte Steinmann bei den Profis. Die ersten Pflichtspielminuten auf diesem Niveau soll er nun allerdings nicht im Breisgau, sondern möglichst in Hannover sammeln.