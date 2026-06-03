96-Profis weltweit im Einsatz

Die nächste Herausforderung wartet bereits am Freitag. Dann trifft Finnland in Budapest auf Ungarn und damit auch auf dessen Starspieler Dominik Szoboszlai.

Für Benjamin Källman stand zuletzt eine besondere Aufgabe auf dem Programm. Der Angreifer gehörte beim Testspiel Finnlands gegen die deutsche Nationalmannschaft zur Startelf und lief in Mainz von Beginn an auf. Beim deutlichen 0:4 gegen die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde der 96-Stürmer nach 58 Minuten ausgewechselt.

Für den 22-Jährigen bleibt jede Minute im Nationaltrikot wertvoll, nachdem er sich nach seiner Rückkehr in den Kreis der Nationalmannschaft erneut empfehlen möchte.

Auch Ime Okon durfte sich über einen Startelfeinsatz freuen. Der Innenverteidiger stand beim torlosen 0:0 Südafrikas gegen Nicaragua 67 Minuten auf dem Feld. Trotz klarer Spielkontrolle und überwältigendem Ballbesitz gelang den Südafrikanern kein Treffer.

Thordarson führt Island als Kapitän an

Eine besondere Rolle übernahm Stefan Teitur Thordarson. Der Mittelfeldspieler führte Island beim Testspiel gegen Japan als Kapitän aufs Feld und absolvierte die komplette Begegnung vor mehr als 60.000 Zuschauern. Lange hielt der Außenseiter ein Remis, ehe Japan erst in der 87. Minute den Siegtreffer zum 1:0 erzielte.

Schon in wenigen Tagen wartet auf die Isländer die nächste hochkarätige Aufgabe. In den USA trifft Thordarsons Team auf den amtierenden Weltmeister Argentinien um Superstar Lionel Messi. Für die Südamerikaner ist die Begegnung die letzte Generalprobe vor dem WM-Start.

Virgil Ghita gehörte beim 1:1 Rumäniens gegen Georgien ebenfalls zur Anfangsformation. Der Innenverteidiger stand 78 Minuten auf dem Platz und zählte zu den Spielern mit der längsten Einsatzzeit in seinem Team. Am Samstag folgt für die Rumänen ein weiterer Test gegen Wales.

Bundu und Mhango vor den nächsten Einsätzen

Noch nicht zum Einsatz gekommen sind dagegen Mustapha Bundu und Mwisho Mhango. Bundu bestreitet mit Sierra Leone in den kommenden Tagen zwei Freundschaftsspiele gegen Liberia.

Für Nachwuchshoffnung Mhango stehen ebenfalls zwei Länderspiele auf dem Programm. Mit Malawi trifft der 18-Jährige zweimal auf Äthiopien. Nach seinem Debüt im März könnte der Offensivspieler weitere wichtige Erfahrungen auf internationalem Niveau sammeln.

Für Hannover 96 sind die Einsätze der Nationalspieler ein weiterer Beleg für die gestiegene Qualität im Kader. Ob gestandene Profis wie Källman und Thordarson oder junge Talente wie Mhango und Okon – die Länderspielphase bietet den Roten die Möglichkeit, Spielpraxis auf höchstem Niveau zu sammeln und mit zusätzlichen Eindrücken nach Hannover zurückzukehren.

Während die Vorbereitung auf die neue Saison Ende Juni beginnt, richten sich die Blicke in den kommenden Tagen zunächst auf die internationalen Auftritte der 96-Profis. Besonders das Duell von Thordarsons Island gegen den Weltmeister Argentinien verspricht dabei einen echten Härtetest auf großer Bühne.