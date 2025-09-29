96. Minute! Später Ausgleich rettet Punkt für TuS Garbsen

Der TuS Garbsen hat in der Bezirksliga 2 Hannover Moral bewiesen. Gegen den TSV Bemerode holte das Team von Trainer Daniel Tomaschewski einen 0:2-Rückstand auf und kam in letzter Sekunde noch zum 2:2-Unentschieden. In der sechsten Minute der Nachspielzeit verwandelte Marius Brückner einen Foulelfmeter zum Ausgleich.

Der TuS startete ordentlich in die Partie und hatte direkt zu Beginn die Chance auf die Führung. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, hätten nach zwei Minuten eigentlich das 1:0 machen können“, sagte Tomaschewski. „Wir waren in dieser Phase leicht überlegen, haben Bemerode früh unter Druck gesetzt und hoch angelaufen – konnten daraus aber keinen Profit schlagen.“

Mit dem Rückstand ging es in die Pause – und die Analyse des Trainers fiel deutlich aus: „Das war wirklich ein grausames Spiel, gerade in der ersten Halbzeit. So schwach habe ich meine Mannschaft in dieser Saison noch nicht gesehen.“

Nach dem engagierten Beginn verlor Garbsen jedoch die Kontrolle. „Dann haben wir nach und nach das Ruder aus der Hand gegeben. Bemerode hat sich zwei Standardsituationen erarbeitet – und die auch eiskalt genutzt. So lagen wir plötzlich 0:2 hinten“, erklärte Tomaschewski.

In der Kabine stellte Tomaschewski um – mit Wirkung. „Wir haben personell und taktisch etwas verändert, sind mit einem ganz anderen Gesicht aus der Pause gekommen“, so der Coach. „Vor allem der Wille war ein ganz anderer. Wir haben volles Risiko gespielt, hinten Mann gegen Mann verteidigt. Das war mutig, aber natürlich auch anfällig für Konter.“

Die veränderte Spielweise zahlte sich früh aus: Felix Beiser verkürzte in der 55. Minute auf 1:2. Garbsen blieb am Drücker. „Wir hatten dann einige gute Chancen – durch Marius Brückner, durch Daniel Sworonek, durch Emanuel und erneut durch Felix Beiser“, zählte Tomaschewski auf. „Da hätten wir durchaus früher den Ausgleich machen können.“

Gleichzeitig blieb Bemerode durch Konter gefährlich. „Klar ist: Wenn du so offensiv spielst, kannst du nicht jeden Gegenangriff verhindern. Bemerode hatte durchaus die Möglichkeit, auf 3:1 zu stellen – zum Glück für uns haben sie die nicht genutzt.“

In der Nachspielzeit fiel schließlich der verdiente Ausgleich: Nach einem Foulspiel zeigte Schiedsrichter Hendrik Dohse auf den Punkt, Marius Brückner blieb nervenstark. „Wir haben tatsächlich noch den Elfer rausgeholt, und Marius verwandelt dann zum 2:2“, sagte Tomaschewski. Sein Fazit: „Unterm Strich ist das ein verdientes Unentschieden. Aber für uns ist es eigentlich zu wenig. Wir hätten das Spiel gerne gewonnen. Trotzdem: Wir kommen voran.“

Nach neun Spielen steht der TuS Garbsen mit dreizehn Punkten und 19:15 Toren auf Rang acht. Der TSV Bemerode folgt mit elf Zählern (13:17 Tore) auf Platz elf. Tabellenführer bleibt die SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II (22 Punkte).