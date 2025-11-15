96. Minute 4:3-Siegtreffer - Ekstase beim BSV Holzhausen

"Wir haben das Spiel heute in der ersten Halbzeit verloren. Holzhausen war von der ersten Minute an wach. Folgerichtig führt Holzhausen auch zur Pause 2:1. In der zweiten Halbzeit sind wir besser im Spiel. Verursachen aber leider einen Elfmeter für Holzhausen und verschießen auf der anderen Seite selber einen. Am Ende gelingt uns sogar noch der Ausgleich, bevor wir dann nochmal ausgekontert werden. Ein Punkt wäre wahrscheinlich verdient gewesen, aber Holzhausen hat sich den Sieg in der ersten Halbzeit und das leidenschaftliche Verteidigen in der zweiten Halbzeit erkämpft,“ lautet das objektive Statement nach einer dramatische Schlußphase von Trainer Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde II).

„Für das Nervenkostüm eines Trainers war das heute sicherlich ein Horror.

Mit einer leicht verletzungsbedingten Startelf starten wir konzentriert in die Partie.

Wir gehen früh verdient 1:0 in Führung. Lassen defensiv wenig zu und sind nach vorne heiß aufs nächste Tor. Dieses gelingt uns dann auch. Kurz vor der Pause bekommen wir nach einer Standard ein dummes Gegentor und gehen damit in die Pause.

Wir kommen raus überstehen eine kurze Druckphase und antworten mit einem Elfer zum zum 1:3. Jeder der dachte, dass damit ist die Messe gelesen?? Nené kassieren erneut nach Standard das 2:3. Dann bekommen wir einen vermuteten Handelfmeter gegen uns.

Unser Jungtorwart Frommy pariert und es bleibt weiter bei der Führung.

Nach dem wir dann noch in der 90min das 3:3 kassierten langen meine Nerven tatsächlich blank. In der 96 Minute Schwarberg erlöst den BSV und Trainers Nerven und wir gewinnen das Spiel, was auch definitiv gerechtfertigt war.

Großen Dank an meine Jungs, dass wir das dann nochmal eben in der Nachspielzeit durchzubringen. Jetzt können die Jungs gerne ihren Mannschaftsabend geniesen,“ freute sich Trainer Michael Brand über die bärenstarke Leistung seines Teams und dem glücklichen Ausgang des Spiels.