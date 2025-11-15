 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
96. Minute 4:3-Siegtreffer - Ekstase beim BSV Holzhausen -

Niklas Schwarberg trifft nach Einwechslung spät zum Sieg

Es war ein rassiges und jederzeit spannendes Kreisliga-Spiel mit einer an Dramatik kaum zu überbietenden Schlußphase. Der BSV Holzhausen gewann nach zuvor sieben Niederlagen in Folge beim Tabellenzweiten SV Bad Rothenfelde II durch einen Treffer Niklas Schwaberg in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit 4:3 und kletterte in der Tabelle wieder knapp über den Strich.

Es war kein Spiel für schwache Nerven. Die Gäste ware auf den offensiv starken SV Bad Rothenfelde II gut eingestellt und lag nach einer halben Stunde Spieltzeit durch Tore von Jonas Diekmann und Marc Berlsmann mit 2:0 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Gerrit-Mikael der Anschlußtreffer zum 1:2 für den Gastgeber. Kevin Klarowitz baute die überraschende Führung der Gäste mit einem verwandelten Foulelfmeter kurz nach Pause auf 3:1 aus. Philipp Wolf erzielte nach einer Stunde Spielzeit der 2:3-Anschlußtreffer für den SV Bad Rothenfelde II. In der hektischen und dramstischen Schlußphase überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst hielt Torwart Fabian Frommeyer den BSV Holzhausen mit einem gehaltenen Strafstoß im Spiel. In der 92. Minute erzielte Daniel Martens den nicht unverdienten Ausgleichstreffer für den Gastgeber, bevor Niklas Schwarberg das Lager des BSV Holzhausen einschließlich Trainer Michael Brand mit seinem Tor in er 96. Minute in absolute Ekstase versetzte und den späten Sieg sicherte.
Niklas Schwarzer traf in Nachspielzeit zum Sieg für den BSV Holzhausen.
Die Stimmen zum Spiel:

"Wir haben das Spiel heute in der ersten Halbzeit verloren. Holzhausen war von der ersten Minute an wach. Folgerichtig führt Holzhausen auch zur Pause 2:1. In der zweiten Halbzeit sind wir besser im Spiel. Verursachen aber leider einen Elfmeter für Holzhausen und verschießen auf der anderen Seite selber einen. Am Ende gelingt uns sogar noch der Ausgleich, bevor wir dann nochmal ausgekontert werden. Ein Punkt wäre wahrscheinlich verdient gewesen, aber Holzhausen hat sich den Sieg in der ersten Halbzeit und das leidenschaftliche Verteidigen in der zweiten Halbzeit erkämpft,“ lautet das objektive Statement nach einer dramatische Schlußphase von Trainer Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde II).

„Für das Nervenkostüm eines Trainers war das heute sicherlich ein Horror.
Mit einer leicht verletzungsbedingten Startelf starten wir konzentriert in die Partie.
Wir gehen früh verdient 1:0 in Führung. Lassen defensiv wenig zu und sind nach vorne heiß aufs nächste Tor. Dieses gelingt uns dann auch. Kurz vor der Pause bekommen wir nach einer Standard ein dummes Gegentor und gehen damit in die Pause.
Wir kommen raus überstehen eine kurze Druckphase und antworten mit einem Elfer zum zum 1:3. Jeder der dachte, dass damit ist die Messe gelesen?? Nené kassieren erneut nach Standard das 2:3. Dann bekommen wir einen vermuteten Handelfmeter gegen uns.
Unser Jungtorwart Frommy pariert und es bleibt weiter bei der Führung.
Nach dem wir dann noch in der 90min das 3:3 kassierten langen meine Nerven tatsächlich blank. In der 96 Minute Schwarberg erlöst den BSV und Trainers Nerven und wir gewinnen das Spiel, was auch definitiv gerechtfertigt war.
Großen Dank an meine Jungs, dass wir das dann nochmal eben in der Nachspielzeit durchzubringen. Jetzt können die Jungs gerne ihren Mannschaftsabend geniesen,“ freute sich Trainer Michael Brand über die bärenstarke Leistung seines Teams und dem glücklichen Ausgang des Spiels.

