96-Kapitän verabschiedet sich Richtung Bundesliga Enzo Leopold verlässt Hannover 96 nach vier Jahren und schließt sich Borussia Mönchengladbach an von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Mit dem Wechsel von Enzo Leopold zu Borussia Mönchengladbach endet bei Hannover 96 eine Ära im zentralen Mittelfeld. Der bisherige Kapitän der Niedersachsen wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und künftig in der Bundesliga auflaufen. Nach vier Jahren am Maschsee zieht es den 25-Jährigen an den Niederrhein.

Leopold war im Sommer 2022 aus der zweiten Mannschaft des SC Freiburg nach Hannover gewechselt – damals noch ohne Erfahrung im Profifußball. Bei den Roten entwickelte sich der defensive Mittelfeldspieler jedoch schnell zu einer festen Größe, später auch zu einer Führungsfigur innerhalb der Mannschaft. Insgesamt absolvierte er 124 Pflichtspiele für 96, erzielte acht Tore und bereitete 17 weitere Treffer vor. In der abgelaufenen Saison führte er das Team in sämtlichen 34 Ligapartien als Kapitän aufs Feld. Vom Perspektivspieler zur Identifikationsfigur Vor allem in den vergangenen beiden Jahren war Leopold einer der prägenden Spieler im System von Cheftrainer Christian Titz. Mit seiner Spielintelligenz, Ruhe am Ball und konstanten Leistungen gehörte er zu den wichtigsten Stabilisatoren im Zentrum. Gleichzeitig entwickelte er sich auch abseits des Platzes zu einer Identifikationsfigur für die Fans.

Sportdirektor Ralf Becker zeigte Verständnis für den nächsten Karriereschritt: „Enzo hat sich in seinen vier Jahren bei uns von einem jungen Nachwuchsspieler zur Führungspersönlichkeit entwickelt. Er hat die Möglichkeit, in der kommenden Saison in der Bundesliga zu spielen und es ist verständlich, dass er diese Option wahrnehmen möchte.“ Emotionaler Abschied vom Maschsee Auch Leopold selbst verabschiedete sich mit emotionalen Worten von Klub und Umfeld. Besonders die Rolle als Kapitän bezeichnete er als „große Ehre“ und „Riesenprivileg“. Zudem bedankte sich der Mittelfeldspieler ausdrücklich bei Mitspielern, Staff, Mitarbeitern des Vereins und den Anhängern von Hannover 96.