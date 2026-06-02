96 holt Titz-Vertrauten

Hannover 96 verstärkt seine Defensive mit einem erfahrenen Zweitliga-Innenverteidiger. Jean Hugonet wechselt ablösefrei vom 1. FC Magdeburg an den Maschsee und unterschreibt einen Vertrag bis 2030.
Mit dem knapp verpassten Sprung in die Relegation noch im Hinterkopf treibt Hannover 96 die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Nach Yunus Ünal präsentieren die Niedersachsen mit Jean Hugonet ihren zweiten externen Neuzugang für die Spielzeit 2026/27. Der 26-jährige Franzose kommt ablösefrei vom 1. FC Magdeburg und soll die Defensive der Roten verstärken.
Für den neuen Geschäftsführer Sport Jonas Boldt ist die Verpflichtung ein wichtiger Baustein der Planungen. „Der Transfer ist gut vorbereitet und mit dem Spieler umgesetzt worden. Ich freue mich, dass wir Jean Hugonet ablösefrei für uns gewinnen konnten, weil es ein Spieler ist, der unbestritten ein sehr gutes Gesamtpaket mitbringt und eine Qualität hat, die uns weiterhilft und voranbringt“, sagte Boldt.
Ein entscheidender Faktor dürfte die bereits bestehende Verbindung zu Christian Titz sein. Der 96-Cheftrainer arbeitete bis zum Sommer 2025 in Magdeburg mit dem Franzosen zusammen. Unter Titz absolvierte Hugonet 48 Pflichtspiele und gehörte insbesondere in der Saison 2024/25 zu den festen Größen beim FCM.
Insgesamt kommt der Innenverteidiger auf 73 Pflichtspiele für den 1. FC Magdeburg. Dabei gelangen ihm sieben Tore und fünf Vorlagen – bemerkenswerte Werte für einen Abwehrspieler. Vor allem seine Qualitäten bei Standardsituationen machten ihn in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Faktor.
Auch Ralf Becker sieht im Neuzugang eine wertvolle Verstärkung: „Mit Jean bekommen wir einen zweikampf- wie spielstarken Innenverteidiger mit viel Tempo dazu, der bereits bewiesen hat, dass er in der 2. Liga konstant auf hohem Niveau performen kann. Er bringt eine richtig gute Athletik, Tempo und Präsenz im Defensivverhalten mit, hat aber auch seine Qualitäten im Spielaufbau und steht für Torgefahr bei offensiven Standards.“
Dass der Franzose die Anforderungen des Trainers bereits kennt, sei ein zusätzlicher Vorteil. Dadurch dürfte ihm die Eingewöhnung in Hannover leichter fallen.
Geboren und ausgebildet wurde Jean Hugonet beim Paris FC. Über den US Saint-Malo führte ihn sein Weg nach Österreich zu Austria Lustenau, wo ihm der Durchbruch im Profifußball gelang. Im Sommer 2023 wechselte er anschließend nach Deutschland zum 1. FC Magdeburg und etablierte sich dort schnell in der 2. Bundesliga.
Der Franzose blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei Hannover 96. Der Klub hat große Ambitionen und eine klare Idee, wie Fußball gespielt werden soll. Dass ich den Trainer und seine Spielweise schon kenne, wird mir sicherlich zum Start helfen“, erklärte Hugonet. Sein Ziel sei es, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein.
Mit der Verpflichtung des robusten Innenverteidigers reagiert Hannover 96 auf die Anforderungen einer langen Zweitligasaison. Die Niedersachsen gewinnen einen Spieler mit Erfahrung, Führungsqualitäten und Kenntnissen der Spielidee von Christian Titz – Eigenschaften, die im neuen Anlauf Richtung Bundesliga eine wichtige Rolle spielen sollen.