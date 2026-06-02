96 holt Titz-Vertrauten Hugonet kommt aus Magdeburg von red · Heute, 13:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: H96

Hannover 96 verstärkt seine Defensive mit einem erfahrenen Zweitliga-Innenverteidiger. Jean Hugonet wechselt ablösefrei vom 1. FC Magdeburg an den Maschsee und unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

Mit dem knapp verpassten Sprung in die Relegation noch im Hinterkopf treibt Hannover 96 die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Nach Yunus Ünal präsentieren die Niedersachsen mit Jean Hugonet ihren zweiten externen Neuzugang für die Spielzeit 2026/27. Der 26-jährige Franzose kommt ablösefrei vom 1. FC Magdeburg und soll die Defensive der Roten verstärken. Für den neuen Geschäftsführer Sport Jonas Boldt ist die Verpflichtung ein wichtiger Baustein der Planungen. „Der Transfer ist gut vorbereitet und mit dem Spieler umgesetzt worden. Ich freue mich, dass wir Jean Hugonet ablösefrei für uns gewinnen konnten, weil es ein Spieler ist, der unbestritten ein sehr gutes Gesamtpaket mitbringt und eine Qualität hat, die uns weiterhilft und voranbringt“, sagte Boldt.

Ein entscheidender Faktor dürfte die bereits bestehende Verbindung zu Christian Titz sein. Der 96-Cheftrainer arbeitete bis zum Sommer 2025 in Magdeburg mit dem Franzosen zusammen. Unter Titz absolvierte Hugonet 48 Pflichtspiele und gehörte insbesondere in der Saison 2024/25 zu den festen Größen beim FCM. Insgesamt kommt der Innenverteidiger auf 73 Pflichtspiele für den 1. FC Magdeburg. Dabei gelangen ihm sieben Tore und fünf Vorlagen – bemerkenswerte Werte für einen Abwehrspieler. Vor allem seine Qualitäten bei Standardsituationen machten ihn in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Faktor.