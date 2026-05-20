96 bindet nächstes Eigengewächs

Der nächste Spieler aus der eigenen Akademie steht bei Hannover 96 vor dem Sprung in den Männerbereich. Innenverteidiger Joschua Siewert hat bei den Niedersachsen einen langfristigen Vertrag mit Profi-Perspektive unterschrieben. Mit seinem 18. Geburtstag im kommenden Jahr wird die Vereinbarung automatisch in einen Lizenzspielervertrag übergehen.
Der erst 16-Jährige gehört aktuell zum Kader der U19 und gilt seit längerer Zeit als eines der größten Talente im Nachwuchsbereich der Roten. Erst vor wenigen Tagen feierte der gebürtige Hannoveraner mit der U19 den Gewinn des Niedersachsenpokals. Durch den 4:1-Erfolg im Finale gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim qualifizierte sich das Team zudem für den DFB-Pokal der Junioren.
Nächster Schritt Richtung Profifußball
Ralf Becker, Sportdirektor von Hannover 96, sieht in der Personalie die Bestätigung des eingeschlagenen Kurses: „Es ist und bleibt unser Weg, konsequent Jungs aus der 96-Akademie in die Lizenzmannschaft zu führen. Dafür soll und muss Hannover 96 weiterhin stehen.“
Der Defensivspieler habe innerhalb der Nachwuchsarbeit eine starke Ausbildung erhalten und sich zuletzt noch einmal deutlich verbessert. „Er ist extrem fleißig, zielstrebig und klar im Kopf“, sagte Becker. „Für sein Alter bringt er bereits eine enorme Ruhe am Ball mit und verfügt über eine hohe Spielintelligenz.“
Auch Siewert selbst machte keinen Hehl daraus, welche Bedeutung der Schritt für ihn hat. „Als kleiner Junge bin ich in die 96-Akademie gekommen mit dem ganz großen Ziel, es hier irgendwann einmal in die Profimannschaft zu schaffen“, erklärte das Nachwuchstalent. Gleichzeitig betonte er, dass die Unterschrift nur ein Zwischenschritt sei: „Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe, aber gleichzeitig weiß ich natürlich, dass es jetzt darum geht, genauso und noch härter weiterzuarbeiten.“
Seit seinem Wechsel im Sommer 2019 von der SG von 1874 Hannover in die Nachwuchsabteilung der Niedersachsen durchlief Siewert sämtliche Altersstufen im Leistungszentrum. Parallel machte er auch auf DFB-Ebene auf sich aufmerksam. Der Innenverteidiger absolvierte bislang 15 Junioren-Länderspiele für Deutschland, acht für die U16 und sieben für die U17. Beim U17-Lehrgang im März führte er die Auswahl in allen drei Partien als Kapitän aufs Feld.
Erste Schritte bei den Profis geplant
Der nächste Abschnitt seiner Laufbahn soll nun behutsam aufgebaut werden. Mit Beginn der Sommervorbereitung wird Siewert regelmäßig am Trainingsbetrieb der Lizenzmannschaft teilnehmen und erste Erfahrungen im Profibereich sammeln.
Für Hannover 96 ist die Vertragsverlängerung zugleich ein weiteres Signal für den eigenen Ausbildungsansatz. Nach dem Pokalsieg mit der U19 und seinen Leistungen im Nachwuchsbereich erhält eines der größten Talente des Vereins nun die Chance, sich auf höherem Niveau zu beweisen – mit dem klaren Ziel, künftig auch im Profifußball das 96-Trikot zu tragen.