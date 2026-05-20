96 bindet nächstes Eigengewächs

Der nächste Spieler aus der eigenen Akademie steht bei Hannover 96 vor dem Sprung in den Männerbereich. Innenverteidiger Joschua Siewert hat bei den Niedersachsen einen langfristigen Vertrag mit Profi-Perspektive unterschrieben. Mit seinem 18. Geburtstag im kommenden Jahr wird die Vereinbarung automatisch in einen Lizenzspielervertrag übergehen. Der erst 16-Jährige gehört aktuell zum Kader der U19 und gilt seit längerer Zeit als eines der größten Talente im Nachwuchsbereich der Roten. Erst vor wenigen Tagen feierte der gebürtige Hannoveraner mit der U19 den Gewinn des Niedersachsenpokals. Durch den 4:1-Erfolg im Finale gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim qualifizierte sich das Team zudem für den DFB-Pokal der Junioren.

Nächster Schritt Richtung Profifußball Ralf Becker, Sportdirektor von Hannover 96, sieht in der Personalie die Bestätigung des eingeschlagenen Kurses: „Es ist und bleibt unser Weg, konsequent Jungs aus der 96-Akademie in die Lizenzmannschaft zu führen. Dafür soll und muss Hannover 96 weiterhin stehen.“ Der Defensivspieler habe innerhalb der Nachwuchsarbeit eine starke Ausbildung erhalten und sich zuletzt noch einmal deutlich verbessert. „Er ist extrem fleißig, zielstrebig und klar im Kopf“, sagte Becker. „Für sein Alter bringt er bereits eine enorme Ruhe am Ball mit und verfügt über eine hohe Spielintelligenz.“