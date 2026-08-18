96 bereitet sich auf den DFB-Pokal vor

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Einen Tag nach dem Heimauftakt gegen den VfL Wolfsburg, den Hannover 96 mit 0:1 verlor, trainierte die Mannschaft in zwei Gruppen. Die Spieler aus der Startelf absolvierten eine Fahrradrunde und arbeiteten anschließend regenerativ in der Arena. Der übrige Kader trainierte auf der Mehrkampfanlage. Boris Tomiak fehlte wegen einer leichten Grippe.

Am Mittwoch startet Christian Titz mit seinem Team in die Vorbereitung auf das DFB-Pokal-Erstrundenspiel beim SV Hemelingen am Samstag (15.30 Uhr). Die erste Einheit beginnt um 12.15 Uhr und ist öffentlich. Am Donnerstag findet das Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, ehe am Freitag um 11.45 Uhr das ebenfalls öffentliche Abschlusstraining folgt.

96-Trikot tritt gegen Dresden an

In der Bundesliga-App läuft derzeit die Abstimmung über das beliebteste Auswärtstrikot der 2. Bundesliga. Das schwarz-grüne Trikot von Hannover 96 tritt in der ersten Runde gegen das Modell von Dynamo Dresden an. Die Fans können online für ihren Favoriten stimmen.