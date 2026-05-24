9:5-Spektakel in Botenheim, Lauffen verabschiedet sich an der Spitze

TSV Pfedelbach
war zweimal vorn, brachte den Sieg aber nicht ins Ziel. Jann Baust
traf in der 22. Minute zum 0:1 und nach dem Ausgleich durch Jan Thomas
in der 26. Minute in der 31. Minute erneut zur Gästeführung. SV Wachbach
wehrte sich jedoch bis in die Schlussphase. Als vieles schon auf einen Auswärtssieg hindeutete, erzielte Justin Hepp
in der 86. Minute das 2:2. Für Pfedelbach
ist dieser Punkt im gesicherten Mittelfeld zu wenig, für Wachbach
dagegen im Abstiegskampf ein kleiner, aber wichtiger Schritt.
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Dieses Spiel wogte hin und her. Loris Ademaj
brachte den FSV Friedrichshaller SV
in der 17. Minute in Führung, Lorenz Kopp
glich in der 43. Minute für TG Böckingen
aus. Nach der Pause drehte Umut Calik
die Partie in der 50. Minute zum 1:2, ehe erneut Loris Ademaj
in der 55. Minute zum 2:2 traf. Doch Böckingen
hatte das letzte Wort: Umut Calik
erzielte in der 72. Minute auch den Siegtreffer zum 2:3. Damit bleibt Böckingen
im erweiterten Verfolgerfeld, während Friedrichshaller SV
einen Rückschlag hinnehmen musste.
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FC Union Heilbronn
ließ beim abgeschlagenen Schlusslicht keinen Zweifel an seiner Aufstiegsmission. Nebojsa Simikic
eröffnete in der 22. Minute den Torreigen, Benjamin Hetemi
legte zwei Minuten später nach. Bis zur Pause erhöhten Luciano Gruosso
(38.) und nach dem Seitenwechsel Diyar Batin
(48.) sowie erneut Nebojsa Simikic
(50.) auf 0:5. Danach brach die Partie völlig auseinander: Salvatore Buttafuoco
(56.), Luciano Gruosso
(60.), Kevin Herrmann
(86.) und Jon Ahmeti
(88.) sorgten für ein gnadenloses 0:9. Union
bleibt damit punktgleich an der Spitze.
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Für Sportfreunde Lauffen
war es ein Abend, an dem die letzten großen Titelträume wohl zerrannen. Dabei begann es ideal: Tamino Dörr
traf schon in der 8. Minute zum 1:0. Doch Aramäer Heilbronn
schlug kurz vor der Pause durch Milot Halilaj
in der 45.+5 Minute zurück. Richtig bitter wurde es für die Gastgeber nach der Roten Karte gegen Patrick Lopez
in der 51. Minute. In Überzahl drehte Aramäer
die Partie durch Lahud Abdulahad
(71.) und Lennox Haas
(88.). Die Rote Karte gegen Zino Baumann
in der 86. Minute fiel für die Gäste nicht mehr ins Gewicht.
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Der Tabellenführer geriet früh unter Druck, reagierte dann aber mit aller Klarheit eines Spitzenteams. Max Weyhrauch
brachte Sportfreunde Untergriesheim
in der 7. Minute in Führung. Doch noch vor der Pause drehte FSV Schwaigern
das Spiel: Christian Wacker
glich in der 37. Minute aus, Mika Weinhold
traf in der 43. Minute zum 1:2. Nach dem Seitenwechsel zog Schwaigern
davon. Mika Weinhold
erhöhte in der 54. Minute, Norman Hönnige
traf in der 62. Minute zum 1:4 und Jannis Herkert
setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt. Schwaigern
bleibt damit ganz vorn, Untergriesheim
muss weiter zittern.
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Zwischen TSV Erlenbach
und SGM Mulfingen/Hollenbach
entwickelte sich ein zähes, aber für beide Seiten nicht wertloses Spiel. Tore fielen keine, große Befreiung ebenso wenig. Erlenbach
bleibt damit bei 27 Punkten und hält zumindest den Abstand auf die ganz gefährlichen Plätze einigermaßen überschaubar. Mulfingen/Hollenbach
nimmt den Punkt mit und steht nun bei 39 Zählern, was die Lage etwas beruhigt. Doch völlig frei ist auch der Aufsteiger noch nicht. Es war ein Abend ohne Spektakel, aber mit der Schwere eines Spiels, in dem niemand den einen verhängnisvollen Fehler machen wollte.
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Nach dem Rückstand zeigte SG Sindringen/Ernsbach
eine wuchtige Antwort. Simon Faber
brachte SG Stetten/Kleingartach
in der 35. Minute überraschend mit 0:1 in Führung. Nach der Pause drehte die Heimelf dann auf. Ilja Klein
traf in der 47. und 55. Minute zum 2:1, ehe Kevin Heupel
(59.), Fabio Roth
(62.) und Robin Winkler
(75.) den klaren 5:1-Erfolg perfekt machten. Für Sindringen/Ernsbach
sind das enorm wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib. Stetten/Kleingartach
dagegen rutscht immer tiefer in eine fast ausweglose Lage.
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Dieses Spiel war ein Spektakel und für TSV Neuenstein zugleich der bittere letzte Stoß Richtung Abstieg. Marc Timo Nowak brachte Botenheim in der 4. Minute in Führung, Pierre Sahin glich in der 10. Minute aus. Danach wechselten sich Treffer und Hoffnungen ab: Philipp Matyssek (24.) und Swen Heer (28.) sorgten für das 2:2. Nach der Pause setzte sich Botenheim ab durch Gbenga Daniel Adekoya (50., 55.), Marc Timo Nowak (53.) und Tobias Frank (63.). Mantas Baitis (69., 75.) und Swen Heer (83.) brachten Neuenstein noch einmal heran, ehe Henrik Welz (84., 86.) und Kevin Stengel (90.) das wilde 9:5 vollendeten.