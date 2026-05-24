9:5-Spektakel in Botenheim, Lauffen verabschiedet sich an der Spitze

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TSV Pfedelbach war zweimal vorn, brachte den Sieg aber nicht ins Ziel. Jann Baust traf in der 22. Minute zum 0:1 und nach dem Ausgleich durch Jan Thomas in der 26. Minute in der 31. Minute erneut zur Gästeführung. SV Wachbach wehrte sich jedoch bis in die Schlussphase. Als vieles schon auf einen Auswärtssieg hindeutete, erzielte Justin Hepp in der 86. Minute das 2:2. Für Pfedelbach ist dieser Punkt im gesicherten Mittelfeld zu wenig, für Wachbach dagegen im Abstiegskampf ein kleiner, aber wichtiger Schritt. ---



Dieses Spiel wogte hin und her. Loris Ademaj brachte den FSV Friedrichshaller SV in der 17. Minute in Führung, Lorenz Kopp glich in der 43. Minute für TG Böckingen aus. Nach der Pause drehte Umut Calik die Partie in der 50. Minute zum 1:2, ehe erneut Loris Ademaj in der 55. Minute zum 2:2 traf. Doch Böckingen hatte das letzte Wort: Umut Calik erzielte in der 72. Minute auch den Siegtreffer zum 2:3. Damit bleibt Böckingen im erweiterten Verfolgerfeld, während Friedrichshaller SV einen Rückschlag hinnehmen musste. ---



FC Union Heilbronn ließ beim abgeschlagenen Schlusslicht keinen Zweifel an seiner Aufstiegsmission. Nebojsa Simikic eröffnete in der 22. Minute den Torreigen, Benjamin Hetemi legte zwei Minuten später nach. Bis zur Pause erhöhten Luciano Gruosso (38.) und nach dem Seitenwechsel Diyar Batin (48.) sowie erneut Nebojsa Simikic (50.) auf 0:5. Danach brach die Partie völlig auseinander: Salvatore Buttafuoco (56.), Luciano Gruosso (60.), Kevin Herrmann (86.) und Jon Ahmeti (88.) sorgten für ein gnadenloses 0:9. Union bleibt damit punktgleich an der Spitze. ---



Für Sportfreunde Lauffen war es ein Abend, an dem die letzten großen Titelträume wohl zerrannen. Dabei begann es ideal: Tamino Dörr traf schon in der 8. Minute zum 1:0. Doch Aramäer Heilbronn schlug kurz vor der Pause durch Milot Halilaj in der 45.+5 Minute zurück. Richtig bitter wurde es für die Gastgeber nach der Roten Karte gegen Patrick Lopez in der 51. Minute. In Überzahl drehte Aramäer die Partie durch Lahud Abdulahad (71.) und Lennox Haas (88.). Die Rote Karte gegen Zino Baumann in der 86. Minute fiel für die Gäste nicht mehr ins Gewicht. ---



Der Tabellenführer geriet früh unter Druck, reagierte dann aber mit aller Klarheit eines Spitzenteams. Max Weyhrauch brachte Sportfreunde Untergriesheim in der 7. Minute in Führung. Doch noch vor der Pause drehte FSV Schwaigern das Spiel: Christian Wacker glich in der 37. Minute aus, Mika Weinhold traf in der 43. Minute zum 1:2. Nach dem Seitenwechsel zog Schwaigern davon. Mika Weinhold erhöhte in der 54. Minute, Norman Hönnige traf in der 62. Minute zum 1:4 und Jannis Herkert setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt. Schwaigern bleibt damit ganz vorn, Untergriesheim muss weiter zittern. ---



Zwischen TSV Erlenbach und SGM Mulfingen/Hollenbach entwickelte sich ein zähes, aber für beide Seiten nicht wertloses Spiel. Tore fielen keine, große Befreiung ebenso wenig. Erlenbach bleibt damit bei 27 Punkten und hält zumindest den Abstand auf die ganz gefährlichen Plätze einigermaßen überschaubar. Mulfingen/Hollenbach nimmt den Punkt mit und steht nun bei 39 Zählern, was die Lage etwas beruhigt. Doch völlig frei ist auch der Aufsteiger noch nicht. Es war ein Abend ohne Spektakel, aber mit der Schwere eines Spiels, in dem niemand den einen verhängnisvollen Fehler machen wollte. ---



Nach dem Rückstand zeigte SG Sindringen/Ernsbach eine wuchtige Antwort. Simon Faber brachte SG Stetten/Kleingartach in der 35. Minute überraschend mit 0:1 in Führung. Nach der Pause drehte die Heimelf dann auf. Ilja Klein traf in der 47. und 55. Minute zum 2:1, ehe Kevin Heupel (59.), Fabio Roth (62.) und Robin Winkler (75.) den klaren 5:1-Erfolg perfekt machten. Für Sindringen/Ernsbach sind das enorm wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib. Stetten/Kleingartach dagegen rutscht immer tiefer in eine fast ausweglose Lage. ---

Dieses Spiel war ein Spektakel und für TSV Neuenstein zugleich der bittere letzte Stoß Richtung Abstieg. Marc Timo Nowak brachte Botenheim in der 4. Minute in Führung, Pierre Sahin glich in der 10. Minute aus. Danach wechselten sich Treffer und Hoffnungen ab: Philipp Matyssek (24.) und Swen Heer (28.) sorgten für das 2:2. Nach der Pause setzte sich Botenheim ab durch Gbenga Daniel Adekoya (50., 55.), Marc Timo Nowak (53.) und Tobias Frank (63.). Mantas Baitis (69., 75.) und Swen Heer (83.) brachten Neuenstein noch einmal heran, ehe Henrik Welz (84., 86.) und Kevin Stengel (90.) das wilde 9:5 vollendeten.