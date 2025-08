9:4 und 5:6: Oberligisten testen mit offenem Visier

Nachdem die Schwalben durch den 18-jährigen Lennon Jung (3.) und Leon Bachmman (20.), sowie Len Blackmann mit drei Toren Vorsprung die erste Hälfte beendeten, kamen die Ostwestfalen in der Folge nie mehr wirklich heran. Doch nach dem Seitenwechsel ließen sich beide Seiten auf einen offenen Schlagabtausch ein. Vier Tore für Bielefeld und sechs weitere für die Schonnebecker standen schlussendlich zu Buche. Ein klares Zeichen dafür, dass die SpVg auch ohne die abgewanderten Arne Wessels, Conor Tönnies und Artur Golubitskij ihren offensiven Spirit nicht verloren hat.

Ähnlich kurzweilig ging die Auswärtsreise vom SC St. Tönis über die Bühne. Beeck schien die Gäste früh überrumpelt zu haben, Marc Kleefisch (12.,23.) und Marc Brasnic vom Elfmeterpunkt (26.) schraubten das Ergebnis entsprechend in die Höhe. Zwar verkürzte Mario Knops mit einem Distanzkracher (35.), doch nach zwei weiteren Kleefisch-Treffern (39., 40.) schien der Drops gelutscht. Doch St. Tönis riss sich noch einmal zusammen und machte die Partie sogar noch einmal spannend. Knops macht seinen Dreierpack perfekt (51., 52.), Julio Torrens legte nach (59.). Hätte Brasnic nicht mit einem direkt verwandelten Freistoß den Flow gewissermaßen unterbrochen (65.), wäre vielleicht noch einmal mehr möglich gewesen. In der Schlussphase verkürzte der zuvor eingewechselte Königstransfer Jannis Nikolaou zum 5:6-Endstand aus Sicht von St. Tönis

Gegen den vermeintlichen Aufstiegsfavoriten in der Mittelrheinliga gelang dem VfB ein Achtungserfolg. Nick Sangl (23.) und Mohamed Cisse (60.) sorgten für die entscheidenden Treffer des Teams von Tim Schneider.

Nach den frühen Treffern von Emin Safikhanov für Monheim (10.) und Oshomah Ichue für Hennef (12.) deutete sich einen torreiche Partie an, doch weitere Einträge in die Torschützenliste blieben aus. Abgesehen von der Auftaktniederlage gegen Fortuna Düsseldorf (0:6) bleibt Monheim weiter ungeschlagen in der Vorbereitungsphase.