92-facher Regionalliga-Akteur verstärkt die SpVgg Horsthausen 29-jähriger Angreifer ist seit mehreren Jahren "auf Wanderschaft" von red · Heute, 20:35 Uhr · 0 Leser

Nazzareno Ciccarelli (r.) kehrt in die Oberliga Westfalen zurück. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Oberliga-Aufsteiger SpVgg Horsthausen legt in der Offensive nochmal nach. Nazzareno Ciccarelli (29), der sich die vergangenen Jahre immer wieder in der Regionalliga West versucht hat, kehrt in seine Herner Heimat zurück. In der vergangenen Saison lief er für die Sportfreunde Lotte und den 1. FC Bocholt in der vierthöchsten Spielklasse auf. In 20 Kurzeinsätzen blieb er aber erfolglos. In Horsthausen möchte er nach vielen Vereinswechseln nun länger verweilen und hat einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Der Deutsch-Italiener wird mit der Rückennummer 27 auflaufen.

Horsthausen ist seine zwölfte Station in seiner Senioren-Laufbahn, die bei der TSG Sprockhövel in der Oberliga startete (Saison 2015/16). Weitere Stationen im westfälischen Amateuroberhaus waren der SC Hassel, der FC Brünninghausen, die Hammer SpVg, der SC Westfalia Herne und erneut Sprockhövel, wo er in der Spielzeit 2021/22 mit 21 Toren seine erfolgreichstes Jahr feierte, das ihm künftig Engagements in der Regionalliga einbrachte. Über den FC RW Erfurt, RW Ahlen und KFC Uerdingen ging es wie oben erwähnt zuletzt nach Lotte und Bocholt. 136 Oberliga- und 92 Regionalliga-Partien stehen in seiner Vita. In seiner Meldung schreibt der Verein am heutigen Montag: "Die Verpflichtung wurde durch das kurzfristige Engagement eines Partners unseres Vereins möglich. Dafür bedanken wir uns sehr. Nazzareno ist ein Herner Junge, der unsere Offensive nochmal ankurbeln soll. Der Rechtsfuß wird bereits morgen Abend ins Mannschaftstraining einsteigen und seine Teamkollegen kennenlernen. Nach den Gesprächen in den letzten Tagen sind wir uns sicher, das „Reno“ sportlich wie menschlich eine absolute Verstärkung für die Sportvereinigung ist."

Ciccarelli wird wie folgt zitiert: "Ich freue mich sehr, wieder in meiner Heimatstadt zu sein und für diesen Verein aufzulaufen. Ich möchte der Mannschaft mit meiner Erfahrung weiterhelfen! Mir ist wichtig, dass wir als Mannschaft zusammenhalten, Spaß haben und gleichzeitig klare Ziele setzen. Ich kenne den Verein und die Menschen hier sehr gut. Umso schöner, dass ich jetzt ein Teil davon sein kann. Ich freue mich auf die Jungs, die Aufgabe und eine erfolgreiche gemeinsame Zeit." Der Sportliche Leiter Ulrich Kirchmeyer sagt zur Verpflichtung: „Nochmal eine Top-Neuverpflichtung für unsere Sportvereinigung. Sportlich wird Reno uns auf jeden Fall weiterhelfen, menschlich ist er auch absolut top. Letzte Woche haben wir uns kennengelernt und sofort war klar, dass er zu uns passt. Mit ihm steigen unsere Chancen, die gesteckten Ziele zu erreichen."