9:2 des SV Plüderhausen, 9:1 des SV Rieden, 10:0 des TSV Michelfeld

Kreisliga A2:

SC Urbach II – FV Sulzbach/Murr 0:3

Der FV Sulzbach/Murr ließ in Urbach nichts anbrennen und feierte einen klaren Auswärtssieg. Kurz vor der Pause sorgte Eduard Erdel in der 45. Minute für die verdiente Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Aljoscha Schäffner in der 54. Minute nach. Den Schlusspunkt setzte Erkut Polat in der 89. Minute.

SV Allmersbach II – TSV Sechselberg 3:1

Was für eine Wende! Nachdem Lukas Zanker den TSV Sechselberg in der 55. Minute in Führung gebracht hatte, drehte Allmersbach die Partie mit viel Moral. Benjamin Mayer traf doppelt (62., 71.) und brachte sein Team zurück auf Kurs. In der sechsten Minute der Nachspielzeit machte Emmanuel Obosu den Deckel drauf – ein emotionaler Schlusspunkt!

Großer Alexander Backnang – SV Unterweissach 1:3

Ein Blitzstart von Tim Kaltenthaler brachte die Hausherren bereits in der 2. Minute in Führung – und auch nach der Pause war er zur Stelle (48.). Denis Krug erhöhte auf 3:0 (61.). Georgios Xanthopoulos betrieb in der 70. Minute nur noch Ergebniskosmetik für Unterweissach.

FSV Weiler zum Stein – SK Fichtenberg 0:6

Ein regelrechtes Offensivfeuerwerk zündete der SK Fichtenberg! Fabian Wohlfahrt eröffnete den Torreigen in der 13. Minute. Kurz vor der Pause erhöhte Marius Ziegler per Foulelfmeter (45.+1). Direkt nach Wiederanpfiff schlugen Nicolas Schmiedt (48.) und Jannik Paxian (51.) eiskalt zu. Thilo Fritz (76.) und Nico Weidner (80.) besorgten das halbe Dutzend.

SC Fornsbach – TSC Murrhardt 0:2

Trotz Unterzahl nach der Roten Karte für Ahat Murat (45.) behielt der TSC Murrhardt die Oberhand. Ismail Kirci traf früh per Elfmeter (11.), Berkay Uzun legte in der 50. Minute nach. Der SC Fornsbach vergab kurz vor der Pause die Riesenchance zum Ausgleich – Alexander Collin scheiterte vom Punkt an Oguzhan Büyükfirat.

VfR Murrhardt – TSV Oberbrüden 2:1

Ein echtes Kampfspiel mit spätem Happy End für den VfR! Leonardo Qukaj brachte Oberbrüden in der 21. Minute in Führung, ehe ein unglückliches Eigentor von Nemanja Milenovic (58.) den Ausgleich brachte. Als alle mit einem Remis rechneten, war Philipp Weller in der 90. Minute zur Stelle und sorgte für explodierende Emotionen auf Murrhardter Seite!

SV Steinbach – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 1:3

Ein Spiel mit kuriosen Wendungen. Zunächst brachte Ferris Pressburger die Gäste per Foulelfmeter in Führung (45.), ehe Marvin Rietgraf (51.) und Marian Schindler per Eigentor (82.) die Führung ausbauten. Der Ehrentreffer durch Taner Bakir fiel spät – doch Pressburger sah in der 88. Minute Gelb-Rot und drückte dem Spiel einen bitteren persönlichen Stempel auf.